Sebastiano Renzi d'argento nel Memorial a Piediluco. Obiettivi i Tricolori U23 e i Mondiali di categoria

RIETI - «Competere con l’equipaggio Olimpico è stato bellissimo. Una gara veloce che mi ha dato grande soddisfazione». La racconta così, con la luce negli occhi e l’emozione nella voce quella regata come membro del 4 di coppia “Italia 2” di sabato scorso. Il reatino Sebastiano Renzi continua la sua scalata tra i grandi del canottaggio e, a soli 19 anni, ha portato a casa un’altra convocazione in Nazionale. Lo scorso fine settimana è andato in acqua a Piediluco per il prestigioso “Memorial D’Aloja”, trofeo internazionale di canottaggio riservato alle squadre nazionali e al quale è stato chiamato in quota under 23.

«La stagione era cominciata bene – spiega Renzi – mi stavo allenando bene già dall’inverno e ho trovato buoni piazzamenti alle regionali. Al primo Meeting nel quale ho gareggiato nel singolo sono arrivato a ridosso degli Assoluti, giocandomela con atleti più grandi di me».

Prestazioni che gli sono valse la chiamata in azzurro alla prima occasione di questo 2024, ovvero il Memorial D’Aloja che si è svolto a Piediluco. «Si tratta di un trofeo importante, è una gara internazionale e ha le stesse dinamiche di una competizione continentale o mondiale» spiega Renzi che, la scorsa estate ha gareggiato ai mondiali under 19.

Le competizioni sono iniziate venerdì e il reatino è stato selezionato per la gara del sabato, la 2 chilometri con il 4 di coppia nel secondo equipaggio dell’Italia. «Sapevamo che l’altra barca italiana era la più forte – spiega Renzi – formata dall’equipaggio che sarà in gara alle Olimpiadi. Siamo partiti forte e, dopo 500 metri, abbiamo staccato la Repubblica Ceca, altro equipaggio fortissimo. Siamo stati molto bravi e abbiamo chiuso con soli 4” e mezzo di distacco da Italia 1».

Un argento di altissimo valore per il reatino, che ha dimostrato di valere certi palcoscenici. Studente del Rosatelli, quest’anno affronterà la maturità, ma il diploma non è l’unico obiettivo estivo. «Da inizio anno sono con una nuova squadra di club – spiega – la Ternana canottaggio, dove mi alleno con Fabio Infimo. Continuo la mia crescita anche in Nazionale, con il capo allenatore che, vista la mia struttura, mi sta provando in varie imbarcazioni. Sono soddisfatto per questo inizio di stagione, sto cambiando l’approccio alle gare, la partenza e la gestione e ho ridotto il gap con i più forti. Ora mi concentro sui Campionati Italiani under 23 che ci saranno a luglio a Varese e un pensiero lo faccio anche ai Mondiali di categoria in Canada sempre in estate».