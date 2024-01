Mercoledì 10 Gennaio 2024, 09:51

LO SCONTRO

Nessuno intende accendere la miccia, ma la tensione tra il Circolo canottieri Piediluco e la nuova associazione Ternana canottaggio, è alle stelle. Da una parte c'è l'ex presidente Marina Lana, dall'altra c'è il presidente in pectore Fabio Paparelli che, messa da parte la politica, (non si presenterà alle prossime elezioni regionali), intende buttarsi anima e corpo in questa nuova avventura sportiva, quella di presidente del Circolo canottieri Piediluco. La situazione è talmente delicata, con ripetuti colpi di scena che si susseguono ormai da giorni che non è escluso possa finire a colpi di denunce. Da parte della Ternana canottaggio il presidente Michele De Angelis parla a mezza bocca e non intende rilasciare dichiarazioni tranne «ho dei minori da proteggere da alcune fazioni e per questo non rilascio dichiarazioni». Parole che fanno scattare immediatamente i nervi a Paparelli che ribatte: «Se così fosse, sono dichiarazioni gravi e ci tuteleremo nelle sedi opportune».Secondo la neonata associazione Ternana canottaggio i ragazzi provenienti da diverse società sono una ventina e circa 10 provengono dal Circolo piedilucano come pure l'allenatore federale. La sede, almeno per ora, è a Marmore dove i ragazzi si allenano ed hanno a disposizione anche delle imbarcazioni. Il loro campo di regata è il fiume Velino da cui la sede dista in linea d'aria meno di un chilometro. Ma com'è nata l'idea di una nuova associazione di canottaggio? A spiegarlo una nota della stessa Ternana canottaggio: «Dopo un incontro presso il campo sportivo "Olivio Di Loreto" a Marmore con lo staff della Ternana calcio è nata L'Asd Ternana canotaggio i cui colori delle maglie è il rossoverde e la richiesta del patrocinio e della collaborazione». «La Ternana canottaggio - precisa la nota- si presenta con una squadra di giovani promettenti atleti seguiti da un allenatore con esperienze olimpioniche, che ha già ottenuto risultati eccellenti in gare nazionali e internazionali». Ed ancora: «Vogliamo far crescere l'Associazione sia da un punto di vista tecnico, gestionale e sportivo, consapevoli dell'importante ruolo che lo sport ricopre nella crescita e nello sviluppo dei giovani e possa essere allo stesso tempo un luogo di aggregazione condivisione e di serenità. Il nostro obiettivo conclude- è anche quello di promuovere una nuova visione del canottaggio, in quanto disciplina completa che genera riconosciuti benefici fisico-motori oltre che psicologici, generati dal contatto con la natura e con l'acqua».Nel frattempo però lo storico Circolo canottieri di Piediluco è in pieno fermento in quando dovranno anche cominciare i lavori al centro nautico per più di 4 milioni di euro ed anche mettere a punto tutte le osservazioni da fare all'amministrazione comunale in occasione del nuovo contratto di gestione dell'area che scadrà nei primi messi del 2024.