Alluvione Emilia Romagna, Ravenna assediata dalle piene dei fiumi, evacuate 27mila persone, identificata 14a vittima

Alluvione Emilia Romagna, Ravenna è il nuovo epicentro della catastrofe. Le "piene" dei fiumi, una ventina quelli esondati (un'enormità senza precedenti), non riescono a defluire nel mare Adriatico per il dislivello fra la costa e le zone che nei millenni sono state bonificate e così l'acqua ristagna nel Ravennate. In totale su tutta la provincia di sono state evacuate in via precauzionale 27.775 persone. E' l'ultimo dato fornito dalla Prefettura ravennate in merito all'emergenza alluvione che sta flagellando il territorio romagnolo. Nella sola Ravenna gli evacuati sono stati 22.000; seguono poi Faenza con 2.000 e Bagnacavallo con 1.250. Ieri - ha precisato la Prefettura - si è lavorato molto sul ripristino dei servizi pubblici essenziali come l'acqua potabile tramite autobotti. Analogo sforzo è stato fatto per l'elettricità e si è proceduto al ripristino delle linee telefoniche.