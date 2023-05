Maltempo, treno pieno di tifosi di Inter e Milan fermato a Rimini. «Non sappiamo se arriveremo in tempo a San Siro»

Il treno Frecciarossa (8814) partito stamattina da Lecce e diretto a Milano è stato fermato a Rimini per un'interruzione della linea ferrroviaria causata dal maltempo. Sul convoglio numerosi tifosi di Inter e Milan in viaggio verso il capoluogo lombardo per assistere al derby di Champions League, in programma stasera a San Siro. I passeggeri sono stati fatti scendere dal treno e sono in stazione a Rimini in attesa di capire come raggiungere Milano. «Non sappiamo se riusciremo ad arrivare a San Siro in tempo», affermano una coppia di pugliesi pariti stamattina per il derby.

Maltempo, peggiora la situazione in Emilia Romagna: stop ai treni a Rimini. Senigallia, il fiume Misa in piena. Il sindaco: «Salite ai piani alti»

Diversi tifosi hanno scelto di pagare di tasca propria una navetta fino all'aeroporto di Bologna, per poi recarsi alla stazione del capoluogo emiliano ed infine prendere un treno per Milano.

Molti altri, invece, sono rimasti a Rimini, in attesa di capire quale soluzione alternativa offrirà loro Trenitalia per raggiungere la destinazione finale del treno.

Maltempo, stop ai treni fra Forlì, Rimini e Ravenna

A causa del maltempo sull'Emilia-Romagna e l'area della costa Adriatica, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Bologna-Rimini, fra Forlì e Rimini, e sulla linea Ferrara-Rimini, fra Ravenna e Rimini. Le attuali condizioni meteo, spiega Rfi, non consentono di garantire la prosecuzione dei treni in viaggio. I treni a lunga percorrenza e regionali sono limitati a Bologna, Forlì, Rimini e Pesaro. Rete Ferroviaria Italiana dal mattino sta monitorando la situazione meteo e l'innalzamento dei fiumi così da essere pronta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la massima sicurezza.