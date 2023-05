Maltempo in Emilia-Romagna, sale il numero dei morti: la coppia di agricoltori e l'anziano, chi sono le vittime

Maltempo Emilia Romagna. E' salito il numero delle vittime nelle ultime ore. La regione finisce ancora una volta sott'acqua mentre il maltempo non sembra voler dare tregua. Novecento persone evacuate, fiumi in piena, sistema fognari in tilt, centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile.

Maltempo, fino a quando piove? Ecco quanto dura l'#allerta meteo nel Lazio e in Emilia-Romagna https://t.co/4d9Tjgvcjp — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) May 17, 2023

E' di cinque morti il bilancio dell'emergenza maltempo nella provincia di Forlì-Cesena. Come fa sapere la prefettura di Forlì-Cesena tre vittime sono state registrate a Forlì, una a Ronta di Cesena e una a Cesenatico.