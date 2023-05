Scuole chiuse a Bologna, Ravenna, Palermo e in provincia di Napoli per allerta meteo: ecco l'elenco dei Comuni

Allerta meteo e scuole chiuse in numerosi Comuni italiani. Precipitazioni abbondanti, anche sotto forma di nubifragio, e violente raffiche di vento colpiranno il Paese per almeno tutta la settimana, per effetto del ciclone che si sta abbattendo in particolare sul Nordest e sul versante tirrenico del Centrosud.

In Emilia Romagna è allerta rossa su quasi tutta la Regione in vista di domani 16 maggio: a titolo precauzionale e per limitare il più possibile gli spostamenti e non gravare sulla viabilità, per la giornata è disposta la chiusura di tutte le scuole in diversi Comuni. Allerta meteo di colore rosso anche a Palermo, dove le scuole sono state chiuse già oggi. In Campania è stata diramata l'allerta arancione, mentre in Toscana l'allerta è di livello giallo.