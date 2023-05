Maltempo Piemonte, scuole chiuse in provincia di Cuneo, chiusi i Murazzi a Torino. Le previsioni meteo fino a lunedì

Maltempo anche in Piemonte: mentre una perturbazione lascia l'Emilia Romagna alluvionata, un'altra arriva da Ovest. La maggior parte della regione è colpita da piogge estese anche ai settori pedemontani e di pianura di tutta la fascia occidentale: così è stata allargata l'area di interesse dell'allerta arancione. L'ultimo bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) include tutte le vallate nelle province di Cuneo e Torino e la pianura cuneese-torinese. In giallo le altre aree, escluse dall'allerta solo la parte più a nord del Piemonte, nel bacino del fiume Toce, e a sud la Valle Scrivia, nell'Alessandrino.

Scuole chiuse in provincia di Cuneo, vietato l'accesso ai Murazzi a Torino

Nella provincia di Cuneo sono state chiuse le scuole, mentre a Torino in via precauzionale è stato chiuso l'accesso ai Murazzi del Po.

Fino al primo pomeriggio i livelli dei fiumi e torrenti risultano tuttavia sotto i livelli di guardia. In giornata, tuttavia, non si esclude che, viste le precipitazioni che hanno già superato quota 60 millimetri e 80 millimetri secondo le zone, i livelli idrometrici aumenteranno.

Al momento sotto attenzione il Corsaglia e l'Ellero a Mondovì, il Casotyo a Monasterolo, il Pesio a Carrù e il Maira a Racconigi. A Perosa Argentina, nel torinese, è stato disposto in via precauzionale lo sgombero di edifici in borgata Robert, che ha interessato otto persone di due nuclei familiari.

Da Pancalieri sono stati richiesti in via cautelativa 500 sacchi di juta. Chiusa, inoltre, la strada provinciale della Val Clarea, in provincia di Torino, e continuano le chiusure preventive di svincoli, entrate ed uscite su alcuni tratti dell'autostrada Torino-Piacenza.

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte è pienamente operativa e che per monitorare l'evoluzione del maltempo su tutto il territorio dove sono attivi 60 Centri operativi comunali (Coc): 34 in provincia di Cuneo, 24 in provincia di Torino, 1 in provincia di Asti e 1 in provincia di Alessandria.

Infine, sono 130 i volontari attivati dai Centri operativi misti di Nichelino e Pinerolo. Il presidente della regione, Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione civile invitano pertanto la popolazione a non mettersi in viaggio se non per motivi strettamente necessari e ricordano che tutti i Comuni sono allertati e pronti ad agire.

Previsioni

Un nuovo ciclone porterà piogge intense nel weekend su Piemonte, Sardegna, Sicilia e Calabria. Precipitazioni anche sull'Emilia Romagna deboli o moderate, fino a 15 mm che insisteranno su un territorio già molto fragile aggravando la situazione delle frane. Poi da lunedì meteo in miglioramento grazie all'entrata di un anticlone che porterà tempo dal sapore estivo con temperature al Nord fino a 30 gradi. Intanto questa ulteriore ondata di maltempo del fine settimana potrebbe essere l'ultima di un mese tempestoso.

Nelle prossime ore, dunque, ancora pioggia con fenomeni più intensi su Piemonte, Sardegna orientale e localmente tra Sicilia e Calabria, specie ionica. Piogge che saranno comunque diffuse su tutta l'Italia, anche in Emilia Romagna. Poi il tempo inizierà a migliorare al Nord-Est mentre sul resto dell'Italia continuerà a piovere. Tutto cambierà in meglio da lunedì a partire dal Nord.

Sabato 20. Al nord: piogge intense sul Nord-Ovest, peggiorerà parzialmente anche altrove. Al centro: piogge diffuse. Al sud: piogge diffuse.

Domenica 21. Al nord: piogge e rovesci sul Nord-Ovest, miglioramento con caldo sul Triveneto. Al centro: piogge sparse sulle tirreniche e in Sardegna. Al sud: rovesci sparsi, specie su Sicilia e Calabria.

Lunedì 22. Al nord: soleggiato e più caldo. Al centro: temporali sugli Appennini in discesa pomeridiana verso le regioni tirreniche; rovesci in Sardegna. Al sud: molte nubi, rovesci specie tra Sicilia e Calabria e sugli Appennini.

Tendenza: instabilità temporalesca al Centro-Sud almeno fino a metà della nuova settimana. Caldo dal sapore estivo su Nord, Toscana, Umbria e Marche.