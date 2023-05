Maltempo Emilia Romagna, la mappa degli allagamenti: i comuni interessati e i fiumi esondati

Maltempo Emilia Romagna, la mappa degli allagamenti. «Da questa mattina siamo saliti da 23 comuni coinvolti in allagamenti a 36 in pianura, la conta e cresciuta notevolmente. I comuni coinvolti da frane sono 48. 21 fiumi sono esondati in piu punti». Cosi Irene Priolo, vicepresidente della Regione Emilia Romagna, in un punto stampa con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, nella sede dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.