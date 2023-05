Scuole chiuse giovedì 18 maggio per maltempo (e per il Giro d'Italia): da Bologna a Ravenna, ecco l'elenco completo

Tante scuole resteranno chiuse nella giornata di domani, giovedì 18 maggio, in Emilia Romagna come in altre regioni italiane, causa dell'allerta maltempo e per il Giro d'Italia. La Protezione civile regionale emiliana ha diramato oggi una nuova allerta rossa per piene di fiumi e corsi d’acqua.

Nelle successive 48 ore «Non sono previste precipitazioni sul territorio regionale - si legge sul bollettino - Tuttavia, per le piogge elevate di martedì 16 e mercoledì 17 maggio, si prevede il perdurare di piene elevate su tutti i tratti vallivi dei corsi d'acqua del settore centroorientale della regione».

Ecco dunque l'elenco completo e le ordinanze dei comuni che hanno confermato la chiusura delle proprie scuole.