Domenica 28 Aprile 2024, 09:28

In ginocchio sulle sponde del lago di Braies per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. Protagonisti di questa bella storia Alex Corsi e Noemi Patriarcs, due giovani fidanzati di Atina.

Complici tutti i partecipanti ad un viaggio sulle sponde del popolare lago che si trova in provincia di Bolzano.

Il gruppo è partito il 25 mattina alla volta di Sirmione, ma come meta primaria lo stupendo specchio d'acqua circondato dalle bellissime montagne delle Dolomiti che è stato il set della fortunatissima serie tv "Un passo dal cielo" con protagonista il popolarissimo Terence Hill.

È bastato attendere il momento perfetto, ossia quello di fare un po' di foto di gruppo.

Infatti, proprio con la scusa di fare qualche foto ricordo, Alex ha sorpreso la sua amata inginocchiandosi come nella migliore e più romantica tradizione.

Un gesto inaspettato, che ha visto la protagonista emozionatissima e senza parole per alcuni attimi.

Poi, naturalmente, davanti alle parole del suo fidanzato ha indossato il prezioso anello. Un momento intenso che ha emozionato tutti i presenti che hanno inondato la coppia di abbracci ed auguri sinceri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA