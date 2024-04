Atina, maltrattamenti sulla figlia: giudice dispone il braccialetto

Il Gip di Cassino ha ordinato ad un uomo di 60 anni residente in provincia di non avvicinarsi alla figlia ed ha disposto l'applicazione del braccialetto elettronico con cui verificare il rispetto del provvedimento. L'uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia. Le indagini sono partite dalla denuncia della donna: i carabinieri hanno raccolto indizi su una serie di atti vessatori e ne hanno informato il questore di Frosinone facendo scattare un ammonimento. Nonostante il quale però, dicono ora le indagini, le vessazioni continuavano. Da qui la nuova informativa alla procura della Repubblica di Cassino ed il provvedimento del Gip che questa mattina ha fatto applicare il braccialetto.

