Atina, il mitico Bruscolotti inaugura il Napoli Club

Un taglio del nastro d’eccezione al Napoli Club Valcomino: a presenziare l’inaugurazione dell’importante punto di aggregazione ‘bianco azzurro’ che vede iscritti provenienti oltre che dalla Valle anche da Cassino e Sora, è stato il capitano del Napoli di Diego Armando Maradona, Giuseppe Bruscolotti. Un evento unico nel suo genere perché ha richiamato in via Nicandro ad Atina decine di sostenitori del Napoli Club ma anche di curiosi che hanno voluto rendere omaggio ad un giocatore che ha fatto la storia del calcio italiano. Il Napoli Club Valcomino, nato dall’intuizione di una decina di tifosi biancazzurri, punta a diventare un vero e proprio punto di aggregazione, per i sostenitori della squadra partenopea ma anche per i giovani. L’inaugurazione di sabato non è che il primo di una lunga serie di eventi che andranno a costellare le giornate del club. Qui è possibile anche vedere le partite grazie ai numerosi schermi posizionati nella ampissima struttura può essere considerata una vera e propria ‘casa azzurra’.