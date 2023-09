Ennesimo incidente sul lavoro. Un operaio addetto alla manutenzione strade è stato investito questa mattina ad Atina in località Colle Alto. Sul posto sono arrivati dapprima i sanitari del 118 ma vista la gravità delle ferite riportate dall’uomo nell’impatto ne è stato predisposto il trasferimento in eliambulanza in un altro nosocomio.