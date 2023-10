Pontecorvo, perde il controllo dell'auto abbatte un muro e rischia di finire nel vuoto

Perde il controllo dell'auto, si schianta contro un muro, lo abbatte e rischia di cadere nel vuoto. E' la sequenza dell'incidente che si è verificato intorno alle 16 di oggi, 21 ottobre 2023, nel centro storico di Pontecorvo. Un uomo alla guida della sua auto, una utilitaria Fiat, stava percorrendo via Mura Sant'Andrea, dove una volta c'era caserma dei carabinieri, ma per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed ha abbattuto il muro. Nel centro storico sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e la protezione civile, per la messa in sicurezza dell'area.