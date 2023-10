Aquino, furto al bar-tabacchi "La Fontana". Banda di malviventi incappucciati porta via sigarette e gratta&vinci

Ladri in azione, la scorsa notte intorno alle 3.30, al noto bar "La Fontana" di via Soldato Ignoto ad Aquino. Hanno portato via gratta e vinci, sigarette e contanti. Il bottino è ancora in via di quantificazione si aggirerebbe a sui settemila euro. L’attività è dotata di telecamere che hanno ripreso i malviventi in azione: erano quattro ed erano incappucciati. C'è anche l'allarme ma non sarebbe entrato in azione nel momento in cui i malviventi hanno forzato una delle porte per accedere all'interno. In via Soldato Ignoto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo per tutti i rilievi.