Cade dall'impalcatura mentre esegue manutenzione e muore: Pontecorvo piange Massimo Guglielmo

Cade dall'impalcatura mentre esegue una manutenzione del campo sportivo: muore Massimo Guglielmo 48enne di Pontecorvo. L'incidente c'è stato nel pomeriggio di oggi, 18 ottobre 2023, all'interno del campo sportivo di Cervaro. Sono intervenuti i medici e gli infermieri del 118 che, viste le ferite e i traumi riportati dall'uomo, hanno allertato un elicottero. L'uomo, titolare di una ditta, è stato elitrasportato in un ospedale della capitale, dov'è morto intorno alle 20. La notizia ufficializzata dal sindaco Anselmo Rotondo che ha indetto lutto cittadino.

"La nostra comunità è nuovamente solcata dal dolore.

In dolore atroce. Nel pomeriggio il nostro concittadino Massimo Guglielmo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro, purtroppo dopo le 20 ci è giunta la triste notizia del suo decesso. Il Signore lo accolga nel suo Regno. Un lavoratore unico, un cuore grande sempre per gli amici. In occasione del suo funerale sarà proclamato il lutto cittadino. Un abbraccio affettuoso ai suoi familiari", sono state le parole del sindaco Rotondo.

La dinamica dell'incidente sul lavoro ora è al vaglio dei carabinieri della sezione operativa di Cassino, dei colleghi della stazione di Cervaro e dell'ispettorato del Lavoro della Asl.