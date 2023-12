Domenica 3 Dicembre 2023, 08:49 - Ultimo aggiornamento: 11:10

I partiti si riprendono la scena e puntano sia a serrare le file sia a tornare protagonisti dopo un periodo caratterizzato dall'ascesa del civismo, che in più di un'occasione ha fatto pendere l'ago della bilancia e seminato incertezze tra le forze politiche. Come è stato nell'ultima contesa per la presidenza di piazza Gramsci, nel dicembre scorso, con divisioni e fratture negli schieramenti.

Ora lo scenario è profondamente cambiato, anche dopo le Regionali di febbraio, che, per motivi diversi, hanno indotto le segreterie a riprendere in mano le redini per ritrovare unità, come nel caso del centrosinistra, e compattezza, nel centrodestra. Anche perché all'orizzonte ci sono altri duelli, in particolare per le Europee di giugno e per le Comunali. Ad ogni modo resta un clima teso in casa Pd, sponda cassinate, con tanto di coda polemica. È uno dei dati che viene fuori dall'ufficializzazione delle liste in campo per le elezioni provinciali, in programma venerdì 22 dicembre.

Ancora una volta, in base alla riforma Delrio, sarà una sfida a suffragio limitato, cioè senza il coinvolgimento dei cittadini. A decretare i dodici componenti dell'assise, infatti, saranno soltanto sindaci e consiglieri dei 91 Municipi. Una platea di 1.149 amministratori che rappresenta anche l'elettorato passivo: sono gli unici che possono votare ed essere eletti. Andranno alle urne con il meccanismo dell'indice di ponderazione che dà maggior forza ai Comuni (divisi in cinque fasce) in base alla popolazione. In sostanza la preferenza di un consigliere di Frosinone e Cassino equivale a 306 punti, quella di un collega dei centri fino a tremila abitanti vale 30. Sono cinque le formazioni in lizza, tre con il simbolo di partito (FdI, FI e Lega) e due civiche, quella unitaria del centrosinistra, "La Provincia dei cittadini" (aggrega Pd, Demos, Italia Viva, Azione, Possibile), e l'altra guidata da Luigi Vacana, "Provincia in Comune", sostenuta da Sinistra italiana e dall'alleanza Verdi-Sinistra. Nel 2021 erano sei.

I CANDIDATI

Gli aspiranti a uno scranno sono 47, un paio in meno di due anni fa. Rispetto alla tornata precedente, inoltre, non c'è il Polo civico. Tre i sindaci che inseguono un seggio, l'uscente Enrico Pittiglio (San Donato, Pd), Roberto Caligiore (Ceccano, FdI) e Adamo Pantano (Italia Viva, Posta Fibreno). Altri nove consiglieri su dodici tentano la conferma a palazzo Iacobucci: i dem Antonella Di Pucchio, Alessandro Mosticone e Gaetano Ranaldi, per la Lega Andrea Amata e Giuseppe Alessandro Pizzuti, per Forza Italia Gianluca Quadrini (allora concorreva con la Lega), l'indipendente Luigi Vacana, l'ex Polo civico Alessandro Cardinali, fresco di rientro in FdI, e Rossana Carnevale, ora con FI dopo la candidatura con FdI. In due, invece, non puntano alla rielezione: la vicepresidente Valentina Cambone, sindaco di Colle San Magno, e Stefania Furtivo (FdI, Pofi).

Tra derby e sfide territoriali, una delle curiosità è legata al capoluogo che schiera tre rappresentanti (la metà della volta scorsa) per cercare di tornare nell'aula di piazza Gramsci. Un altro elemento è rappresentato dalla piena convergenza di Iv-Azione su Pantano. Attesa anche per la strategia della coalizione progressista di allestire un unico blocco nella speranza di raggiungere un quorum utile per far scattare almeno quattro seggi. Si vedrà. Per il resto FdI punta a migliorare il risultato passando da due a tre scranni. Numero che intende bissare la Lega. L'obiettivo di FI è provare a sedersi su due banchi, mentre quello di Vacana è di confermarsi per la quarta volta. Due candidature sono frutto di patti federativi: quello tra FI e Udc per la presenza di Carnevale con gli azzurri e l'altro tra la lista Marzi e "Provincia in Comune" per il nome di Papetti in quest'ultima civica. Tra meno di venti giorni, dunque, il presidente Di Stefano saprà con quale maggioranza dovrà governare, se politica o ancora di larghe intese.

Nel frattempo, restano i malumori nel Pd. Nella compagine unitaria è sfumato l'inserimento di Barbara Di Rollo, presidente della massima assise di Cassino e non mancano le polemiche con segnali di strappo. «Al sindaco Salera e alla maggioranza che governa la città ho dato la mia disponibilità a candidarmi al Consiglio provinciale - spiega Di Rollo -. Con rammarico ho dovuto però constatare un mancato spirito unitario sull'eventuale lavoro che, da consigliera provinciale, avrei potuto fare a favore del territorio e sugli impegni amministrativi futuri in Consiglio comunale». Per Di Rollo, dunque, è tempo di «riflessione per comprendere le più proficue strategie da mettere in campo in vista del voto amministrativo del 2024». È già iniziata la sfida per la fascia tricolore di Cassino.

LE LISTE

Lega: Andrea Amata (consigliere di Vicalvi), PaulaAndreucci (Picinisco), Giacinta Battaglini (Arnara), Lino Caschera (Sora), Anna Chiarlitti (Strangolagalli), Giuliano Di Lanna (Esperia), MarcoFiorini (Fiuggi), Giacomo Iozzi (Boville), Elvira Puzzuoli (Arpino), Giuseppe Alessandro Pizzuti (Alatri), Anna Serrecchia (Sant’Apollinare), Luca Zaccari (Ferentino).

Fratelli d’Italia: Cristina Bragaglia (Patrica), Mariella Bruni (Ceccano), Antonio Cardillo (Pignataro), Roberto Caligiore (Ceccano), Alessandro Cardinali (Anagni), Sergio Crescenzi (Frosinone), Andrea Velardo (Castrocielo), Marianna Cacchi (Anagni), Umberto Santoro (Alatri), Enilde Tucci (Serrone).

Forza Italia: Gianluca Quadrini (Arpino), MarcoBorrelli (Picinisco), Rossana Carnevale (Pico), Marta Di Cocco (Castelnuovo), Pietro Antonio Macioce (Castelnuovo), Francesca Sacchetti (Vallecorsa), Maurizio Scaccia (Frosinone).

La Provincia dei cittadini (centrosinistra): Enrico Pittiglio (SanDonato), Tania Cipolla (Villa Santo Stefano), Antonella Di Pucchio (Isola del Liri), Silvia Gabrielli (Giuliano di Roma), Angela Mancini (Santopadre), Alessandro Mosticone (Sora), Adamo Pantano (Posta Fibreno), Gaetano Ranaldi (Cassino), Luigi Vittori (Ferentino).

Provincia in Comune: Luigi Vacana (Gallinaro), Marco Risica (Fiuggi), Lorna Gessler De Santis (Fiuggi), Rosaria Murro (Pignataro),Claudia Crescenzi (Morolo), Giovanni Tedeschi (Viticuso), Laura Quaranta (Pico), Pietro Ferone (Aquino), Armando Papetti (Frosinone).