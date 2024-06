Sabato 1 Giugno 2024, 07:00

Il centrodestra di Frosinone si spacca nuovamente e il sindaco Riccardo Mastrangeli “apre” al centro sinistra. Nell’ultimo consiglio comunale sono riemersi tutti i mal di pancia di molti consiglieri di maggioranza che hanno disertato l’aula dove in discussione c’era il bilancio consuntivo del 2023. Un atto fondamentale nell’ambito del comune. Oltre ai soliti 5 dissidenti (Anselmo Pizzutelli e Maria Antonietta Mirabella della lista Mastrangeli, Maurizio Scaccia di Forza Italia, Giovanni Bortone della Lega e Pasquale Cirillo di Frosinone Capoluogo) ieri erano assenti anche due membri della lista Ottaviani (Teresa Petricca e Giovambattista Martino). E dopo pochi minuti, nonostante i numeri esigui, anche il consigliere di Fratelli D’Italia, Sergio Crescenzi, è andato via. Così Mastrangeli per mantenere il numero legale si è affidato alla presenza di Cinzia Fabrizi (separata in casa di Forza Italia) che dopo due anni di totale assenza dall’aula si è rivista per la prima volta due mesi fa per approvare il bilancio di previsione e ieri per quello consuntivo. Il numero legale era comunque garantito ma non è certo sfuggito l’atteggiamento di Andrea Turriziani della lista Marini che ha votato a favore alcune delibere inerenti i debiti fuori bilancio.

GLI SCENARI

Da mesi si parla di un suo cambio di casacca. Dopo essersi schierato contro Mastrangeli ed aver sostenuto alle elezioni il candidato Marzi, da tempo Turriziani ha assunto un atteggiamento “favorevole” astenendosi molte volte, garantendo il numero legale altre e votando anche a favore di alcune delibere proposte dal centro destra. Su un suo possibile salto dall’altra parte dell’aula non si sbilancia ma che le porte siano aperte lo conferma lo stesso sindaco Riccardo Mastrangeli: «L’ipotesi Turriziani in maggioranza? Vedremo il da farsi dopo le elezioni europee. Al momento non escludo nessuna ipotesi». Del resto il sindaco se vuole andare avanti deve trovare altre sponde perché i rapporti interni con i suoi sono oramai logorati. Difficile ricucire con Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone che continuano a dissentire su temi amministrativi importanti. Difficile ricucire anche con Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo dopo il mancato soddisfacimento delle loro richieste in particolare della sostituzione dell’assessore Rotondi. Un tira e molla che va avanti oramai da oltre un anno con le fila degli scontenti che anziché diminuire sembrano aumentare.

LE REAZIONI

Ma oltre alla lista Marini, nel centro sinistra, ha assunto un atteggiamento simile anche il Polo Civico seppure il capogruppo Claudio Caparrelli continua a ribadire: «Non siamo entrati in maggioranza né ufficialmente né in altro modo. Votiamo le pratiche a secondo della coscienza». Non passerà molto tempo per capire se l’attuale panorama politico locale possa modificarsi magari con il passaggio di alcuni elementi dall’attuale minoranza alla maggioranza. Molto dipenderà dagli equilibri politici delle Europee e dal braccio di ferro ai piani alti tra Lega e Fratelli D’Italia. Uno che la vede lunga, come l’ex sindaco Domenico Marzi, argomenta: «Mastrangeli sembra stia praticando la pesca sportiva. La lista Marini pronta al salto? Oramai non mi meraviglio più di nulla. Mi aspetto di tutto». Il capogruppo del Pd, Angelo Pizzutelli aggiunge: «Quando all’interno di una maggioranza, in una delle delibere più importanti dell’attività dell’ente ci sono qualcosa come sette/otto defezioni è il segnale evidente che qualcosa non va. Troppi gli strappi, troppi i distinguo. L’impressione è che il sindaco e questa amministrazione continuino a navigare a vista». La verifica di maggioranza è attesa per metà giugno. Al momento l'unica forza della maggioranza di centro destra è la debolezza del centro sinistra.

Gianpaolo Russo

