Venerdì 31 Maggio 2024, 07:00

Tentato furto ieri notte all’interno della sfondata “Ottica Bucciarelli” di Ceccano. Il colpo è stato sventato dall’antifurto nebbiogeno verso le ore 2.15, neanche dieci minuti dopo l’attivazione dell’allarme e il potente getto di fumo dentro al negozio. Hanno agganciato le grate a un’auto rubata a Terracina e le hanno strappate vie, spaccando anche le vetrine rinforzate. Il tutto registrato dalle telecamere di videosorveglianza. Una volta in fuga, fermatisi tra viale Fabrateria Vetus e la regionale via Anime Sante, hanno abbandonato l’Alfa Romeo Giulietta in questione e rubato una Fiat Panda dal garage della casa di un’anziana. Poi la fuga con le forze dell’ordine ancora sulle loro tracce.

A raccontarlo è Giuseppe Bucciarelli dalla seconda sede, quella lungo il tanto bersagliato viale Fabrateria Vetus, della storica attività di famiglia. «Siamo costretti a guardarci le spalle - dichiara - e ci è andata bene, visto che i ladri sono scappati nel giro di pochi minuti grazie ai fumogeni». Nelle immagini video si vedrebbero tre malviventi con passamontagna e cappellini. «Il modus operandi è il solito visto altrove - si rammarica Giuseppe Bucciarelli -. Dobbiamo quantificare ancora i danni all’ingresso, ma quel che fa male è che facciamo tanti sacrifici e alla fine vengono annientati in due minuti. Avevamo appena allestito un’importante esposizione in vetrina, prodotti che sarebbero andati a ruba ma non pensavamo letteralmente».

FERENTINO

Notte molto movimentata anche a Ferentino dove i carabinieri prima sono intervenuti per un furto ai danni di una rivendita di rubinetteria e sanitari e poco dopo hanno arrestato tre persone: due donne, una 41enne ed una 37enne, ed un uomo 36 enne che era in loro compagnia. i tre sono stati sorpresi mentre perpetravano un furto ai danni di un esercizio commerciale di Ferentino, lungo la Via Casilina. I malviventi, dopo aver provocato forzato la porta d’ingresso, riuscivano ad entrare e ad impossessarsi del registratore di cassa con all’interno l’incasso della giornata. I tre poco prima avevano tentato un altro furto ai danni di una nota pizzeria in via Stazione di Ferentino. Ieri c'è stata la convalida dell'arresto. Sono stati rimessi in libertà con l'obbligo di firma. Processo a luglio.

I tre non sarebbero però responsabili del colpo più grosso avvenuto sempre l’altra notte e ai danni del magazzino e rivendita di ceramiche, sanitari e materiali edili Galassi sulla via Casilina, tra Ferentino e Anagni. Ad agire sono stati in quattro, con volto coperto, poco prima della mezzanotte. Dopo aver divelto la rete di recinzione, passando dal retro, la banda è entrata all'interno della rivendita. «Siamo stati avvertiti dalla Metropol poco prima delle 2 di notte – raccontano i proprietari – Quando siamo arrivati c'erano già i carabinieri. Era stato messo tutto a soqquadro. È stata portata via rubinetteria e materiale sanitario. Il bottino è in via di quantificazione. Siamo amareggiati, facciamo tanti sacrifici ed in poco tempo tanta fatica ed investimenti vanno in fumo per colpa di ignoti malviventi». La banda di ladri è stata riprese dalle telecamere della videosorveglianza. Le immagini sono ora a disposizione dei carabinieri. I aldr hanno agito per circa due ore, fino all’arrivo dei vigilantes della Metropol che li hanno messi in fuga.

LADRI DI LIQUORI

Colpo andato storto anche ai danni dello stabilimento Molinari di Roccasecca. L’altra notte i carabinieri nel giro perlustrativo hanno notato alcune persone che si aggiravano in maniera furtiva all’interno del piazzale della fabbrica, tentavano di nascondersi. I carabinieri si sono diretti a tutta velocità verso i cancelli e quel punto i malviventi si sono dati alla fuga favoriti sia dal buio sia dalla presenza, lì nelle vicinanze, del tratto autostradale. Nel frattempo, la centrale Operativa ha inviato altre quattro pattuglie in zona. Gli accertamenti fatti nell’immediatezza hanno dato esito negativo, ma dal successivo sopralluogo si è avuto modo di verificare che i delinquenti, dopo avere danneggiato il sistema di allarme, erano riusciti a portare via solo alcune bottiglie di liquore, non riuscendo a fare altro poiché sorpresi dai militari. Dalla visione dei sistemi di sorveglianza si è poi scoperto che si trattava di una banda composta da almeno sei persone che, se non fossero stati disturbati nel loro intento dalla pattuglia, avrebbero sicuramente messo a segno un colpo considerevole.