«Nel Lazio quattro donne su dieci tra i 16 e i 34 anni sono vittime di una violenza di genere». A lanciare l'allarme è il presidente della Commissione Pari Opportunità del Consiglio regionale del Lazio, Orlando Tripodi (Fi). Un dato che rispecchia quello emerso a livello nazionale - per alcune tipologie di reato, come lo stalking, che rientrano nella categoria - grazie allo studio «I giovani e la violenza di genere. Dall'analisi dei dati alla percezione del fenomeno da parte delle giovani generazioni», realizzato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, in collaborazione con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia) e presentato ieri a Roma.

L’evento è stato presieduto dal prefetto Raffaele Grassi, direttore centrale della polizia criminale, con la presenza del direttore del Servizio analisi criminale, Stefano Delfini, e di rappresentanti delle forze dell’ordine. E ancora, Carla Garlatti, Agia, i giovani della “Consulta delle ragazze e dei ragazzi” e alcuni studenti degli istituti scolastici che si sono sottoposti al questionario sulla violenza di genere.

Per avere infatti un quadro della percezione dei ragazzi rispetto all’emergenza, di intesa con il Ministero dell’Interno, sono stati scelti alcuni licei della Capitale, i cui studenti degli ultimi anni, su base volontaria e in forma anonima, si sono sottoposti ad un questionario sulla violenza di genere.

Si tratta in tutto di 320 persone: 134 ragazze, 174 ragazzi e 12 studenti che hanno preferito non indicare il genere. Il 30% dei partecipanti ha dichiarato di aver avuto una “relazione tossica”. Di questi, il 79% avrebbe subito atteggiamenti possessivi da parte del proprio partner, ed uno su cinque gli effetti di una dipendenza emotiva. A subire il controllo del telefonino sarebbe stato il 31% degli intervistati. Complessivamente, il 33% ha detto di subire atteggiamenti possessivi. In particolare, all’interno di tale campione, tra le donne il 66% subisce pressioni da parte del proprio partner affinché non indossi determinati capi di abbigliamento, probabilmente perché ritenuti troppo vistosi o provocanti. È invece del 21% la quota degli uomini che dichiara che la propria partner non gli consente di frequentare altre persone. E ancora, il 31% degli intervistati ha ammesso di avere subito molestie tramite social, messaggi, telefonate: per uno studente su quattro la condotta si è ripetuta nel tempo, mentre per il restante 77% si è trattato di un caso isolato. Il 30% dei ragazzi ha dichiarato di aver timore di subire un’aggressione fisica, una minaccia verbale o una violenza sessuale, motivo per cui il 41% di loro evita di percorrere strade isolate e il 26% esce sempre in compagnia di altre persone. Numeri bassi invece quelli che hanno riguardato la conoscenza delle app di emergenza. Tra queste è presente anche Youpol, nata nel 2017 per contrastare il bullismo e lo spaccio, ma implementata durante la fase pandemica con la possibilità di segnalare anche le violenze domestiche.

«Si è trattato della prima vera occasione strutturata per ascoltare i ragazzi», ha spiegato il direttore del Servizio analisi criminale, Stefano Delfini. «Roma è una realtà importante con una forte propensione alla denuncia e abbiamo incontrato consapevolezza nei ragazzi e volontà di parlarne quindi è una buona base di lavoro», ha concluso.

Piuttosto elevata è infatti la percentuale di coloro che si sono detti disponibili nel prestare soccorso (44%), o segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine (28%), se in strada notassero una persona fare con la mano il segnale di pericolo internazionalmente riconosciuto (Signal for Help). Significativa anche la percentuale, pari al 31%, degli studenti che si dicono disposti ad allertare le forze di polizia e nel frattempo intervenire in prima persona.