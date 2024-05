Roccasecca, folla commossa e rombo di motori per l'ultimo saluto a Nino

Rombo di motori, lettere e tanto, tanto dolore. Oggi in centinia si sono ritrovati a Roccasecca, nella chiesa Santa Maria Assunta, per l'ultimo saluto "Nino", Giuseppe Salvatore l'uomo morto in un incidente con lo scooter lunedì scorso. Decine di amici, appassionati di motori, con le loro auto, molte da corsa, si sono ritrovati nella piazza antistante la chiesa a Roccasecca Scalo per l'ultimo saluto all'uomo. I volti segnati dalle lacrime di amici e parenti hanno accompagnato la cerimonia funebre officiata da monsignor Giandomenico Valente alla presenza dei parroci di Castrocielo, don Natalino Manna, e Aquino, don Tommaso del Sorbo. Parole di conforto nella fede e nelle vie del Signore sono state rivolte ai cari.

Al termine della celebrazione i colleghi della Lear, fabbrica dell'indotto Fca, hanno letto una lettera, nelle quale hanno ricordato lo spirito di amicizia che li legava a Nino.

Lo stesso ha fatto un bambino, amico di famiglia. Una cerimonia toccante alla quale hanno preso parte gli amministatori comunali di Roccasecca e dei centri limitrofi. Al termine della messa il carro funebre è stato "scortato" dalle auto degli amici di Nino fino al cimitero, che, in coro e idealmente, gli hanno rivolto l'ultimo messaggio terreno: "Non ti dimenticheremo mai".

L'incidente, come si ricorderà, c'era stato lunedì scorso in via Querceto a Roccasecca, quando lo scooter condotto dal 44enne si era scontrato con una Opel guidata da una ragazza del posto. Un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo.