Sabato 1 Giugno 2024, 07:00

Questa mattina, dopo due anni trascorsi in carcere in Costa d’Avorio, l’ingegnere di Fiuggi Maurizio Cocco tornerà un uomo libero. Sarà la fine di un incubo, ma insieme alla felicità sua e dei suoi familiari per questo momento atteso per un tempo che sembra interminabile, restano rabbia e amarezza.

Cocco venne incarcerato nel giugno del 2022 con le accuse di narcotraffico e riciclaggio, ma per questi reati gravissimi, per quali aveva sempre gridato la propria innocenza, è stato assolto. Alla fine è stato condannato per frode fiscale perché non aveva presentato l’ultimo bilancio della propria società, quella con cui da anni lavorava nel paese africano nel settore delle costruzioni. C’è solo un dettaglio: Cocco non poteva presentare il bilancio, come aveva sempre fatto, perché si trovava dietro le sbarre.

Oggi, ad attenderlo all’uscita dal carcere, ci saranno gli amici ivoriani e connazionali che non hanno mai dubitato della sua innocenza. La moglie e i figli potrà rivederli, per la prima volta dopo due anni, solo per videochiamata. Un momento particolare sul piano emotivo. Anche i familiari, a loro modo, hanno vissuto due anni d’inferno. Quelle accuse così pesanti, la convinzione mai scalfita della sua innocenza, la preoccupazione per le condizioni di salute per la detenzione in un carcere inserito nella lista nera dalle organizzazioni per i diritti umani.

La detenzione, ingiusta, ha segnato Cocco dal punto di vista fisico e psicologico. Il ciociaro è arrivato a pesare poco più di 40 chili. Solo la sua forza, la voglia di lottare per distruggere quelle accuse infamanti e l’affetto dei suoi cari lo hanno salvato.

IL RICORSO IN APPELLO

L’ingegnere, una volta uscito dal carcere, non tornerà subito in Italia. Ha molte cose da sistemare, tutte quelle lasciate in sospeso da quando, all’alba di due anni fa, venne prelevato da casa e portato dietro le sbarre. Il ciociaro inoltre intende andare in fondo alla sua vicenda processuale. Vuole che sia fatta giustizia fino alla fine e quindi seguirà di persona con i suoi avvocati il ricorso in Appello contro la condanna. Una volta sistemate le cose, Cocco farà rientro a Fiuggi per riabbracciare la sua famiglia. In Ciociaria sono ore complicate per moglie e figli. Tengono le dita incrociate perché, dopo quello che è accaduto in questi due anni, niente può essere ritenuto certo. Crederanno al ritorno alla libertà solo quando vedranno l’ingegnere nella videochiamata.

«L’importante ora è che esca - dice la moglie, Assunta Giorgili - Avrà molte cose da raccontare, molte delle quali forse non ha detto nemmeno a noi per non farci preoccupare. Quello che però ci fa rabbia è non essere stati creduti, in particolare dalle autorità italiane, quando dicevamo che Maurizio era innocente, non c’entrava nulla con le accuse per il traffico di droga per le quali è stato incarcerato».