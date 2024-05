Venerdì 31 Maggio 2024, 07:00

Tregua già finita per l’amministrazione Mastrangeli? Dopo l’approvazione in massa del bilancio di previsione ieri, in aula, è arrivato un altro fondamentale documento per la gestione di un ente pubblico: il consuntivo 2023. Ma fronte dei 22 consiglieri di maggioranza che, in maniera compatta, votarono il 29 marzo scorso a favore, il consiglio si è aperto con appena 13 consiglieri di maggioranza (a cui si deve aggiungere il sindaco Mastrangeli ed il presidente del consiglio Tagliaferri). In particolare si è fatta notare l’assenza dei cosidetti 5 dissidenti: Anselmo Pizzutelli e Maria Antonietta Mirabella della lista Mastrangeli, Giovanni Bortone (capogruppo della Lega), Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo di Forza Italia a cui però si sono aggiunte anche quelli della lista Ottaviani, Teresa Petricca e Giovambattista Martino.

Prima dell’approvazione del bilancio di previsione il sindaco Mastrangeli disse che avrebbe fatto una verifica di maggioranza ed avrebbe messo mani alla giunta (da rimpiazzare l’assessore dimessosi Alessandra Sardellitti e da verificare la posizione della Maria Rosaria Rotondi che non aveva più l’appoggio della lista di suo riferimento Frosinone capoluogo). Né la verifica di maggioranza anche su temi amministrativi né il rimpasto in giunta è avvenuto. Il sindaco ha continuato a prendere tempo facendo cadere nel vuoto qualsiasi richiesta avanzata. Per più di qualche consigliere si è trattato dell’ennesima presa in giro. Il tutto sembra ora posticipato a dopo le elezioni europee. Ma non tutti sono disposti più ad aspettare.

Così ieri i noti malesseri sono nuovamente emersi e l’assenza di questi componenti seppur non determinante ai fini dell’approvazione del bilancio consuntivo va letta come un altro strappo all’interno della maggioranza di centro destra. Dopo le elezioni europee, anche in base alla conta dei vari partiti sul territorio si tireranno le somme. Constatata la difficoltà a recuperare questi cinque consiglieri cosa farà il sindaco Mastrangeli? Proverà ad andare avanti con i numeri contati oppure cercherà di allargare la maggioranza ai vari Andrea Turriziani (lista Marini) o i due consiglieri del Polo Civico, Claudio Caparrelli e Francesca Campagiorni? Per la cronaca ieri il bilancio consuntivo è stato approvato con 15 voti. Ridotta ai minimi termini anche l’opposizione di centro sinistra con appena 4 consiglieri. Da registrare il supporto fondamentale e decisivo di Turriziani (lista Marini) che arrivato a seduta in corso, ha fatto da stampella al centro destra appoggiando le altre delibere della maggioranza sostituendosi a Crescenzi (Fratelli D’Italia) che aveva lasciato l’aula. La maggioranza di centro destra apre quindi ai fuoriusciti del centro sinistra?