Sabato 1 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Uno spettacolo di flamenco “Sangre y Arena” (Sangue e Arena) al castello Orsini Naro di Mompeo, oggi alle 18, con ingresso gratuito, chiude la seconda edizione di “A porte aperte”, rassegna di spettacolo dal vivo organizzata dal Comune di Mompeo, con la direzione artistica di Renato Giordano. Una stagione che, in sei mesi, ha visto alternarsi 10 spettacoli tra prosa, musica e danza, che hanno fatto rivivere i saloni del castello e l’auditorium San Carlo. Lo spettacolo è presentato dalla compagnia Flamenco flores. “Sangre y Arena” presenta una carrellata tra i più diffusi generi del flamenco tradizionale: la sevillanas, un ballo di coppia e di corteggiamento eseguito con nacchere su una musica festosa, il bolero, il libertango, l’alegriasche, eseguita con un grande scialle ricamato a mano, detto “manton de manila”, il tientos, eseguito con il sombrero cordobese, la guaijra, che sfrutta la grande tradizione del ventaglio, la rumba gitana, un ballo festoso e corale, di grande ritmicità e orecchiabilità, e infine la buleriaun, ballo di burla e scherzo, con una ritmicità accelerata. Le danze si alterneranno a un racconto recitato che ripercorrerà la storia del flamenco. In scena quattro “bailaoras”, Lisa Flores, Antonella Arduini, Cristina Bombasaro e Santina Petrosilli, con la partecipazione del “poeta della chitarra”, Riccardo Ascani.

“Racconta e Incanta”, oggi e domenica, a Marcetelli, il Comune più piccolo del Lazio, proposto dalla Compagnia “Raccontamiunastoria”, all’interno del Festival internazionale di storytelling. Il festival, alla sua decima edizione, propone un viaggio nelle storie e nelle leggende del territorio, con tappe nel Lazio, con una narrazione tri-lingue: italiano, inglese e francese. Lo storytelling, ovvero il racconto performativo di storie, è un’arte originale che, oltre a offrire intrattenimento, è in grado di ricostruire la dimensione di comunità e di comunicazione. Oggi alle 19, l’appuntamento è con “Storywalk”, performance itinerante di improvvisazione interattiva con “Il salotto delle storie”, per le vie di Marcetelli. A seguire, la cena tipica e, alle 21, spettacolo di storytelling con la Compagnia “Raccontamiunastoria”. In programma, nella due giorni, anche un laboratorio di base e approfondito di storytelling su formazione, per conoscere e approfondire l’arte di raccontare. Biglietti: spettacoli singoli 1 e 2 giugno, 10 euro; serata 2 giugno, 40 euro (story walk, cena, spettacolo). Prenotazione obbligatoria per tutte le opzioni: info@raccontamiunastoria.com, telefono 349/8378830. C’è anche possibilità di pernottamento presso strutture agrituristiche convenzionate.

“Non ci facciamo riconoscere”, questa sera alle 21, al teatro comunale Sant’Antonio di Scandriglia. Un confronto tra generazioni che diventa satira, proposto dall’attore Marco Falaguasta, già protagonista di fiction quali “Centovetrine”, Provaci ancora prof”, “Il restauratore”. Lo spettacolo, con il linguaggio leggero della satira, è stato scritto dallo stesso Falaguasta con Alessandro Mancini. Si tratta di un dialogo con gli spettatori per capire come si sarebbero vissuti oggi, ai tempi dei social, gli avvenimenti di cronaca e le tante trasformazioni sociali degli anni ‘70 e ‘80. Davvero i giovani di adesso hanno più libertà di quanta ne avevano quelli di trent’anni fa? Era da preferire l’inclinazione dei nonni e dei genitori di allora a non buttare niente, oppure l’enorme quantità di acquisti e “nuovi modelli” ai quali oggi i nostri ragazzi sono abituati? Tra gag e osservazioni, interpretazioni alternative di convinzioni assodate, Falaguasta si chiede cosa significasse esattamente “Non ci facciamo riconoscere”, una frase che i genitori degli anni ‘70, ‘80 e ‘90 ritenevano buona per tutte le circostanze nelle quali bisognasse richiamare i figli a un comportamento comunque diverso. «Ma siamo proprio sicuri - si domanda l’attore - che non farsi riconoscere sia stato un vantaggio o forse, in qualche circostanza, avremmo potuto alzare la voce e farci riconoscere?». Ingresso 8 euro, con prenotazione, all’e-mail postmaster@sentieriincammino.com. Lo spettacolo di Scandriglia rientra nella programmazione del progetto “Sentieri in Cammino”, diretto da Massimo Wertmüller, è sostenuto da Regione Lazio, Fondazione Varrone e dai 9 Comuni della provincia di Rieti coinvolti. La rassegna proseguirà fino al 28 settembre, con iniziative di teatro e musica in programma, nell’ordine, a Scandriglia, Monteleone Sabino, Casaprota, Cantalice, Pozzaglia Sabina, Montenero Sabino, Poggio Moiano e Antrodoco.

Ultima giornata per il “Green code #sacro 2024”, a Greccio, che si concluderà oggi. Un progetto, ma anche un viaggio, supportato da Regione Lazio, Unione europea e Comune di Greccio, che unisce con un ponte immaginario, l’idea di natura: secondo la visione francescana, idealizzata come “libro di Dio” e secondo quella laica, immaginata come “luogo benefico”, con l’organizzazione del teatro Rigodon. Oggi, a Limiti di Greccio, in piazza Giovanni Paolo II, alle 17, “Francesco il giullare di Dio”, concerto a cura di Mc&Fdm. Nella stessa sede, alle 18, sarà la volta del format “Elements of God”, con interviste, teatro e musica, a cura di Teatro Rigodon.

Torna la terza edizione di "Epicentro trail" ad Accumoli: domenica 2 giugno, sarà il Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga ad ospitare il percorso competitivo di 22 chilometri o quello di 10 chilometri, riservato agli atleti. Per chi vuole fare una passeggiata non competitiva, con la vista sui panorami montani della Laga e dei Sibillini, è a disposizione un percorso di 6 chilometri. Iscrizioni competitiva su www.timingrun.it; iscrizioni passeggiata non competitiva e informazioni su www.accumoliinmarcia.itkm..

Stagione concertistica 2024 “Laudato Sii” presso il monastero delle Clarisse eremite di Fara Sabina, promossa dalla abbadessa del monastero, suor Maria Chiara Farfalla, con la direzione artistica di don Enzo Cherchi. Oggi alle 18.30, sarà la volta dei docenti reatini dell’Historical journey trio, composto da Vincenzo Macrì (tromba barocca, cornetta, flicorno soprano, trombe moderne), Alessandro Macrì (corno da caccia, corno naturale, corno a pistoni, corno moderno) e Filippo Proietti (tastiere). Il trio proporrà musiche di Händel, Corrette, Torelli, Mozart, Gounod, Mascagni, Bach, Franck e Tchaikovsky. Sarà un viaggio attraverso la storia della musica, esplorando le melodie e gli strumenti che hanno caratterizzato le epoche passate.

Oggi, il jazz a Bocchignano di Montopoli di Sabina con il Traditional jazz festival, appuntamento nato dalla passione per il jazz delle origini del musicista Bruno Castracucchi, di origini sabine, che vent’anni fa, grazie anche al supporto dell’associazione socio-culturale di Bocchignano, inventò la manifestazione, di cui il jazzista Renato Musillo ha raccolto l’eredità. Arrivato quest’anno alla 15esima edizione, il festival vede in programma quali interpreti delle due serate musicisti italiani, rappresentativi e appassionati degli stili jazz delle origini: dagli anni ‘20 ai ‘40 del ‘900. Due giorni di concerti, laboratori e iniziative collaterali, tra musica d’autore, cultura e divertimento.

“Jazz e Convivio”, domenica alle 20, in via dei Cappuccini a Collevecchio, con Giulio (al piano) e Betti Granati (voce) in concerto.

Gli altri appuntamenti del fine settimana nel Reatino vedranno, oggi e domenica, a Fara Sabina, la manifestazione “Passeggiando tra le rose”. All’interno, spazio alle adozioni per i cani.

Tra le altre iniziative nella provincia sabina, la festa delle cantine, questa sera a Poggio Catino, la festa di primavera, domenica a Cittaducale, la sagra della fregnaccia, domenica a Montasola. Inoltre, in scaletta l’iniziativa “Pranziamo insieme”, sempre domenica, a Casaprota, in collaborazione tra le Pro loco di Casaprota e Longone Sabino.