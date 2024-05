LA PRESENTAZIONE

Dieci diversi autori raccontano le emozioni e le sensazioni legate allo sbarco sulla Luna del 1969. “Dall'una alle 4 e 56" è il titolo della raccolta di questi racconti che domenica 2 giugno, alle ore 18:30, sarà presentata presso l'ex cinema Tirreno, accanto alla Chiesa dell’Immacolata in viale XXIV Maggio a Latina. Il libro, pubblicato da Pulp Edizioni, è un omaggio a quel momento epocale che ha segnato un profondo cambiamento nel campo scientifico e tecnologico, lasciando nell’immaginario collettivo la speranza di un futuro fantascientifico. Anche se molte di queste speranze non si sono realizzate, il fascino di quella straordinaria notte tra il 20 e il 21 luglio del 1969 continua a resistere, anche dopo 55 anni.

I dieci autori coinvolti hanno tradotto in parole le sensazioni e i ricordi di quelle ore che cambiarono il mondo, ciascuno con il proprio stile unico, come si legge nella presentazione «chi ipotizzando complotti e chi tornando bambino, chi come se fosse stato solo un sogno e chi raccontandola dalla parte di chi non c’era». Tra gli autori della raccolta figurano lo scrittore Pierluigi Felli, promotore dell’iniziativa, insieme a Lorenzo Iannelli, Mario Leone, Andrea Stabile, Giovanni Marzella, Lucia Viglianti, Stefano Testa, Simonetta Marroni, Giusto Senese e Wolfgang Vippler. L’evento rappresenta un’occasione unica per immergersi nei racconti e nelle memorie di una notte che ha segnato la storia dell’umanità.