Subito successo per "Show me love", il nuovo brano di William Imola ed Edward Maya

Oltre seimila visualizzazioni in poche ore. Parte al meglio "Show me love", l'atteso nuovo singolo di William Imola e Edward Maya che si preannuncia come la super hit dell'estate 2024.

Il brano è stato svelato poco dopo mezzanotte, nel corso di una festa che si è svolta presso "Il paradiso di Barchi" a Terracina. Tanti ospiti importanti durante la serata, musica e spettacolo pirotecnico, presente anche il patron di miss Ciociaria Donato De Bonis e ovviamente taglio della torta. L'evento è stato riservato e festeggiato con le persone che hanno fatto parte del percorso musicale e della carriera artistica di William Imola da quando ha iniziato.



«Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che hanno fatto parte del mio team,a chi ha creduto in me in questi anni,un ringraziamento particolare va anche a Pietro Mingarelli,Gianluca Marini e al produttore cinematografico Massimiliano Caroletti, il manager Akshaat Mudbidrii per essermi stato accanto in questo viaggio importante» - ha detto l'artista. La regia del video è di Claudio Zagarini, e voglio ringraziare anche