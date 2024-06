Sabato 1 Giugno 2024, 06:55

Una tradizione che si ripete, un bilancio sano, dividendi per il ventesimo anno di seguito e soprattutto la scelta - in controtendenza rispetto a quello che avviene a livello nazionale - di restare nei territori. Anche piccoli.

La Banca popolare del Cassinate ha svolto nei giorni scorsi l’assemblea dei soci, in presenza, presso l’Auditorium dell’istituto tecnico commerciale “Medaglia d’oro - Città di Cassino”

«L’assemblea annuale - dice il presidente, Vincenzo Formisano, che a livello nazionale è vice presidente delle banche popolari - è davvero una felice consuetudine; non è semplicemente un appuntamento previsto dallo Statuto, ma un momento di incontro e di confronto del quale la nostra banca ha sempre riconosciuto l’importanza».

Oltre l’approvazione del bilancio, l’assemblea ha delibertato un’operazione di aumento nominale del capitale sociale mediante l’utilizzo di parte delle riserve esistenti.

«Con questa operazione – spiega il Direttore Generale Roberto Caramanica - verranno straordinariamente emesse e assegnate a favore di ciascun azionista, gratuitamente, nuove azioni in proporzione a quelle possedute. Una proposta che i soci hanno molto apprezzato: da questa iniziativa ci aspettiamo significativi benefici, anche in termini di ampliamento ulteriore della compagine sociale».

I NUMERI

Utile a 12,036 milioni di euro, patrimonio netto di 119,973 milioni, indici tutti positivi, raccolta in aumento de del 7,34% rispetto al 2022, mentre i crediti verso la clientela sono cresciuti del 4,13% rispetto al termine dell’anno precedente. Approvata la redistribuzione di utili per circa 6,519 milioni .

«La distribuzione dei dividendi ai nostri 1940 soci – dichiara il Presidente - è una delle costanti della nostra banca. Negli ultimi 20 anni abbiamo distribuito dividendi per oltre 78 milioni di euro: una cifra che rappresenta un’importantissima immissione di ricchezza sul territorio perché i nostri soci sono per la stragrande maggioranza privati e famiglie che risiedono sul territorio di competenza della banca. Siamo l’unica banca in Italia a non aver mai interrotto la distribuzione dei dividendi e questo è un importante plus che rende particolarmente ambita la qualifica di socio».

Sottolineata la collaborazione con importante piattaforme tecnologiche e ribadita la presenza forte sul territorio. Spiega Formisano: «Abbiamo inaugurato la nuova sede della filiale di Pontecorvo, aperto una nuova filiale a Ponza: in un momento in cui le banche tendono a ridurre il numero di sportelli sul territorio, la Bpc continua a garantire una presenza forte ed efficace, non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri». In un suo intervento da vice presidente delle popolari su un quotidiano nazionale, Formisano ha scritto: «Sono ancora molte le piccole banche che continuano ad essere fortemente presenti sui territori, scegliendo non solo le grandi città, ma anche i piccoli centri. Questa scelta – decisamente in controtendenza rispetto al trend principale – ha forza e attualità se si coniuga con investimenti in tecnologia e innovazione». La Bpc, ad esempio, ad Alvito ha attivato uno sportello Atm self ma ha anche aperto una nuova filiale a Roma, nel quartiere Parioli. Spazio, infine, al “Report di sostenibilità” che la Bpc redige, in maniera volontaria, già dal 2016. «Una pubblicazione che testimonia l’impegno sul territorio, fatto non solo di performance economica, ma anche di sostegno allo sviluppo sociale e culturale, allo sport, alla formazione e di tutela dell’ambiente in un’ottica di sostenibilità e lungimiranza».

Giovanni Del Giaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA