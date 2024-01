Lunedì 8 Gennaio 2024, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 09:48

IL PRIMO EPISODIO

Un pomeriggio di autentica follia sabato durante una gara di calcio di terza categoria di sputata a Formia. In campo il Penitro e la formazione ciociara della Polisportiva Santeliana, sono stati 70 minuti non di sport ma, almeno dalla fine del primo tempo, di delirio in campo, con tafferugli, sette espulsioni e partita sospesa a circa venti minuti dall'epilogo con l'intervento dei carabinieri per garantire la sicurezza sul rettangolo di gioco e all'uscita dal campo.Una specie di corrida, con cartellini rossi a ripetizione e la squadra del Sant'Elia Fiumerapido, che è la capolista del girone, rimasta addirittura con soli sei giocatori in campo (due gli espulsi del Penitro), quindi con l'impossibilità, a norma di regolamento, di poter proseguire l'incontro.La squadra ciociara era andata in vantaggio al 5' del primo tempo su calcio di rigore, poi c'erano stati, sempre nella prima frazione, il pareggio del Penitro (quart'ultimo in classifica) con Artale e pochi minuti dopo il vantaggio dei padroni di casa con Scardigno su rigore.Verso la fine del primo tempo il primo grave episodio: uno scontro tra un giocatore del Penitro e uno della Santeliana, con una testata che ha colpito il calciatore ciociaro, finito a terra e, al termine della gara, accompagnato in ospedale per le medicazioni. È nato un parapiglia, con l'intromissione del portiere della squadra ospite, espulso dall'arbitro Davide Ferro della sezione di Formia insieme ad altri due giocatori, uno per parte. Ci sono stati momenti di tensione, ma l'arbitro ha indicato di aver fischiato solo la fine del primo tempo. Alla ripresa del gioco, in campo gli animi si sono ancor più arroventati inducendo il direttore di gara ad estrarre altri quattro cartellini rossi, per interventi fallosi, nei confronti di un atleta del Penitro e di tre calciatori della Polisportiva Santeliana, rimasta in sei e quindi non in condizioni regolamentari di poter proseguire la gara.A quel punto la situazione stava letteralmente precipitando, in campo e fuori, tanto da provocare l'intervento di due pattuglie di carabinieri e l'interruzione, anche da regolamento oltre che per motivi di sicurezza, della burrascosa partita.