Lotteria Italia, in Ciociaria cinque premi da 20mila euro: biglietti venduti ad Anagni, Castrocielo e Veroli

Come nel 2022, anche quest'anno la dea bendata vestita da Lotteria Italia sfiora appena la Ciociaria. Pur non regalando vincite milionarie o a tre cifre, ha lasciato gruzzoli di consolazione per un totale di 100mila euro. Sono stati cinque, infatti, i biglietti fortunati venduti in provincia di Frosinone, tutti associati a premi minori, quelli di terza categoria. Sono stati estratti, insieme ad altri 180 della stessa fascia, nella serata dell'Epifania: tre sono stati acquistati ad Anagni, probabilmente da qualche automobilista di passaggio che si è fermato nell'area di servizio La Macchia lungo l'Autosole; stesso discorso per quello comprato a Castrocielo. Un altro, invece, come gli altri sempre del valore di 20mila euro, è stato staccato in un'attività commerciale di Veroli.

Ecco nel dettaglio i biglietti che portano in dote ai possessori somme che, comunque, fanno comodo: serie M 346643 (venduto ad Anagni), O 426452 (Anagni), A 115822 (Veroli), N 267458 (Castrocielo) e N 164588 (Anagni).

«Il Lazio è il “grande deluso” della Lotteria Italia 2023: dopo cinque anni, infatti, nella regione non sono stati vinti premi di prima categoria» fa sapere Agipronews.

L’ultima volta era capitato nell’edizione 2018, quando il tagliando da 5 milioni di euro prese la via di qualche città italiana dopo essere partito, con quello che sarebbe diventato il neo milionario, dall'autogrill di Anagni.

Il Lazio, comunque, aggiungono da Agipronews, rimane la regione in cui dal 2000 ad aggi sono stati centrati più volte i 5 milioni, in ben otto occasioni.

Il Lazio, inoltre, nell'edizione della lotteria appena conclusa, si è piazzato al primo posto per numero di biglietti venduti, con un totale di oltre 1,2 milioni (+10,8%). Dopo la provincia di Roma (968.090, +11,1%), spicca il dato della Ciociaria, seconda nella classifica regionale, con ben 134.660 (+13,5%), più del doppio di quelli staccati a Viterbo, Latina e Rieti.