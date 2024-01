Befana amara per il Frosinone: il Monza passa allo "Stirpe" 3-2

Befana amara per il Frosinone, che cade in casa contro il Monza e resta inchiodato a 19 punti in classifica. Per i canarini il nuovo anno inizia come era partito il campionato, ossia con una sconfitta. Questa volta è il Monza a passare allo “Stirpe”, grazie a quanto fatto nei primi 60' del match che hanno portato in dote tre reti di vantaggio per gli uomini di mister Palladino: due realizzate nel primo tempo e l'altra al 55' su clamoroso autogol di Soulé.

Al 18' Colpani crossa da destra verso il centro, dove Carboni colpisce male, favorendo Dany Mota che batte Turati.

Sul finire della prima frazione, al 45', arriva il raddoppio del Monza: Soulé si fa rubare il pallone a centrocampo da Carboni, che innesca Dany Mota per poi ricevere nuovamente dentro l'area di rigore e siglare con il mancino la rete del 2-0.

A inizio ripresa il Frosinone parte subito forte per cercare di dimezzare lo svantaggio e sfiora il gol prima con Caso e poi con Soulè. Il Monza, però, al 55' colpisce ancora aiutato dalla fortuna: su contropiede dei brianzoli Soulè arriva in scivolata nel tentativo di intercettare un pallone al limite dell'area e, accidentalmente, lo indirizza verso il palo di destra della porta, dove Turati non può arrivare.

Sullo 0-3 sembrava finita, ma il Frosinone trova la forza di reagire e grazie agli innesti di mister Di Francesco (dentro Mazzitelli e Caso) riapre la sfida. I canarini si riversano subito nella metà campo avversaria e vanno in rete dopo un minuto: al 56' Harroui da posizione defilata con il destro batte Sorrentino sul primo palo per l'1-3. Al 68' ancora la squadra di Di Francesco pericolosa con Soulè. Al 76' lo stesso attaccante trova il gol su rigore, decretato per un fallo di D'Ambrosio su Caso, solo davanti al portiere. È il 2-3. Di Francesco mette in campo tutti gli uomini offensivi a sua disposizione, ma non c'è nulla da fare per i padroni di casa. Finisce 3-2 per il Monza. Per i canarini restano i rimpianti per una gara iniziata in salita e per una rimonta accarezzata, ma sfumata.