Frosinone, è morto l'ex giocatore Antonio Colagiovanni: lutto nel mondo del calcio

È morto l'ex calciatore Antonio Colagiovanni, ala destra del Frosinone Calcio a cavallo degli anni Ottanta e Novanta. È stato uno dei pochi talenti locali ad indossare la maglia canarina, a lui la tifoseria era attaccata al punto che da anni in Curva Nord è presente lo striscione del club con il suo nome. Colagiovanni è morto all'età di 57 anni dopo una breve malattia.

Ha militato nel Frosinone una prima volta tra il 1987 ed il 1990 negli anni della Serie C1 e Serie C2. Dopo una parentesi nel Trapani ed una nella Battipagliese, sempre in Serie C, è tornato a Frosinone dalla stagione 1993-94 rimanendoci per le tre successive.

Appesi gli scarpini al chiodo, Colagiovanni aveva iniziato la carriera da allenatore delle formazioni giovanili, scoprendo e lanciando diversi talenti del territorio.