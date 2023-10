Allarme furti in Val Comino, colpi in serie: rubata anche un'auto di lusso

Un'altra notte di furti e paura in Val di Comino. I ladri sono tornati a colpire a San Donato e a Gallinaro, puntando diverse abitazioni situate sia nel centro storico sia nelle campagne. L'allarme è scattato già intorno all'ora di cena, tra le 20 e le 21, quando sono stati segnalati i primi tentativi di incursione nell'area urbana di San Donato. Prima in via Santa Maria, poi nella zona di via Garibaldi. È stata un'altra notte insonne per decine di famiglie, come già accaduto nelle settimane scorse. Sui colpi riusciti e su quelli falliti sono in corso le indagini. L'allerta tra la popolazione è alta: auto e movimenti sospetti vengono segnalati tramite whatsapp.

Apprensione anche a Gallinaro, dove, tra la serata di ieri e la scorsa notte, sono stati messi a segno tre furti in casa. In due casi, i proprietari erano all'interno e non si sono accorti di nulla. Nel bottino, anche un'auto di lusso, una Maserati bianca.