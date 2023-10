Frosinone, zona economica speciale: speranze ridotte. Federlazio: «Serve uno sforzo congiunto»

LE DIFFICOLTÀ

LE ASPETTATIVE

Inserire il sud del Lazio nella "Zes", la zona economica speciale. È stato il tema dell'incontro congiunto tra Federlazio di Frosinone e Latina che si è svolto nel capoluogo pontino, con la partecipazione del senatore Nicola Calandrini e dell'eurodeputato Matteo Adinolfi. Proprio Federlazio, negli ultimi mesi, ha sollevato più volte le difficoltà relative alla competizione tra i sistemi territoriali e agli indicatori di "non performance", che le imprese devono affrontare per rimanere competitive e produrre valore.«Le aziende di quel territorio, infatti - si legge in una nota - godranno di una serie di vantaggi che le renderanno più competitive rispetto alle imprese che al di là del confine, non potranno accedere alle opportunità offerte dalla Zes Unica. Inoltre, proprio per questo motivo, aumenterà il rischio di delocalizzazione delle aziende che potrebbero spostarsi indebolendo, ulteriormente, un tessuto economico già in difficoltà».Durante l'incontro è stata discussa la parte dell'emendamento relativa alla modifica del cosiddetto "Decreto Sud", che mirerebbe all'inclusione del Basso Lazio.«Questa modifica presenta complessità a causa della normativa europea, ma i colloqui intrapresi dal presidente della Regione Lazio Rocca con il Governo, suggeriscono la possibilità di avviare un dialogo con la Commissione europea per superare questa situazione. Tuttavia, è chiaro che è necessario uno sforzo congiunto, forte, soprattutto da parte dei parlamentari rappresentanti dei territori interessati. Qualora le difficoltà per estendere al Basso Lazio le opportunità della Zes Unica non fossero superabili, è necessario attivare per le imprese delle due province, Frosinone e Latina, strumenti in grado di compensare la maggiore attrattività dei territori confinanti».Tra le proposte emerse quella di identificare "Zone speciali" per semplificare la burocrazia, accelerare i processi decisionali e prevedere agevolazioni economiche.L'incontro si è concluso con l'impegno di riunirsi nuovamente alla fine del processo di conversione in legge del Decreto Sud, previsto entro il 18 novembre.Il presidente della sede di Latina, Marco Picca insieme a quello di Frosinone, Nino Polito, hanno commentato così l'incontro: «Continueremo a monitorare il caso Zes, e ad interloquire con i rappresentanti politici mantenendo alta l'attenzione su un tema così cruciale. Nel contempo approfondiremo gli strumenti compensativi. Le aziende del frusinate e del pontino hanno bisogno di un sistema che le renda sempre più competitive per superare le incertezze, le difficoltà che da tempo continuano a registrare».Difficoltà che partono dall'eccessiva burocrazia e arrivano fino a infrastrutture inadeguate. Basterà una "Zes"?