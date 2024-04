Sabato 27 Aprile 2024, 06:00

In provincia di Frosinone il reddito medio dichiarato nel 2023, è stato di 17.085 euro. Il valore più alto si registra nel capoluogo: a Frosinone il reddito medio pro capite è stato di 22.054 euro, il più basso invece è assegnato a Terelle con 10.368 euro, tra i più bassi del Lazio e probabilmente d’Italia. Il comune più ricco del Paese è Portofino. È la fotografia scattata dalla società InTwig su una rielaborazione dei dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze basata sulle dichiarazioni fornite dai contribuenti italiani nel 2023 per l’anno d’imposta 2022. L’analisi ha consentito di delineare un quadro a tinte contrastanti fornendo la geografia di un Paese dalle vistose divergenze e complessità.

I DATI

«Restano evidenti le fratture storiche del Paese, tanto quella Nord-Sud quanto quella centro-periferia» è la riflessione fornita sul sito dall’amministratore della medesima società. Se il reddito medio italiano è stato di 21.752, con un aumento di circa mille euro rispetto al 2021, la provincia di Frosinone non brilla per ricchezza diffusa ma non evidenzia una regressione. Come nel resto del Paese, è avvenuta una forte ripresa post Covid. Un dato positivo che, ad una lettura in chiave socioeconomica, non nasconde la perdita di potere d’acquisto da parte delle famiglie. Ma veniamo all’analisi delle città. Il capoluogo ciociaro si allinea alle omologhe città del Lazio, tranne Roma. Nel dettaglio: nella capitale i redditi denunciati recano una media di 27.206 euro, segue Rieti con 22.297 euro, ecco Frosinone con 22.024, quindi Viterbo con 21.400 euro e Latina con 21.295 euro. Anche nella città di Frosinone la variazione è stata in positivo, ovvero rispetto al 2021 il reddito per persona dichiarato all’Agenzia delle Entrate è aumentato di 913 euro. Un balzo del 4,3 per cento mai avvenuto dal 2017.

I CONTI

A Frosinone nel 2023 i contribuenti sono stati 29.782. La popolazione residente conta 43.454 unità. Scendiamo ancora di più nell’analisi addentrandoci nei 91 comuni che compongono la provincia di Frosinone. L’elaborazione informatizzata dei dati ha permesso anche di agglomerarli per fasce. In fondo alla classifica provinciale, c’è Terelle che pur avendo registrato un incremento notevole tra il 2021 e il 2022, più 614 euro per un 6,3%, resta il paese con il reddito medio più basso, tra i peggiori del Lazio e anche della nazione. I contribuenti sono stati 271, praticamente quasi la totalità dei residenti che secondo le rilevazioni Istat sono 287. Nella fascia dei redditi più bassi nel Lazio, ci sono anche altri comuni della provincia di Frosinone.

SOTTO LA MEDIA

Oltre a Terelle, al di sotto di 15mila euro figurano 17 centri tra cui Acquafondata, Casalattico, Settefrati, Vallerotonda, Villa Latina, Viticuso, Belmonte Castello, Picinisco e San Biagio Saracinisco, Colle San Magno. Tra le città più grandi della Ciociaria, c’è Cassino (popolazione 35.039 residenti, 23.471 contribuenti nel 2023) in cui il reddito pro capite nel 2022 è stato di 19.933 con un aumento del 3,7%. Impennata ad Alatri dove i residenti sono 27.639. Un più 5,7 è l’incremento percentuale per un aumento di reddito di 1.015 euro attestatosi a 18.732 euro di media sempre nel 2022. Base contributiva di 17.948 unità. A Sora (popolazione 24.825 residenti, 16.995 contribuenti nel 2023) la crescita del reddito è stata ancora più alta con un più 923 per cento pari al 5,3 per cento. Reddito pro capite nel 2022 è stato di 18.460 euro. Simile a quello di Ceccano che è di 18.877, con i suoi 22.215 residenti e 14.546 contribuenti. Un balzo di 868 euro in avanti (4,8 per cento in più). Ad Anagni, è stato denunciato un reddito pro capite di 19.464 euro con un rialzo di 916 euro pari al 4,9 per cento (la popolazione anagnina è di 20.635 residenti a fronte di 14.351 contribuenti). Ferentino con i suoi 20.068 residenti e 13.529 contribuenti denuncia 19.091 euro di reddito (+889 euro) e Veroli con i suoi 19.532 residenti e 12.699 contribuenti, dichiara 17.136 euro di reddito (+1.103).