Frosinone, Bonifazi primo rinforzo per la difesa: è già in gruppo. Attacco, spunta Okereke

Si è già aggregato al gruppo giallazzurro e ha sostenuto il primo allenamento alla “Città dello Sport” di Ferentino agli ordini di mister Eusebio Di Francesco. Dietro le spalle avrà il numero 33 e probabilmente sarà tra i convocati per l'affascinante sfida di Coppa Italia di giovedì sera, a Torino, contro la Juventus.

Il secondo rinforzo per il Frosinone corrisponde al nome di Kevin Bonifazi, 27 anni, originario di Rieti.

Il difensore centrale del Bologna si è legato al Frosinone a titolo temporaneo: un prestito secco di sei mesi, fino al 30 giugno 2024. Poi si vedrà. L'accordo è stato raggiunto al termine di una breve trattativa, con la società di viale Olimpia che ha battuto la concorrenza di altri club, su tutti quella di Udinese, Sassuolo e Cagliari. Il giocatore vanta quasi 160 presenze nella massima serie e oltre 200 partite disputate nei professionisti.

Bonifazi, cresciuto nel vivaio del Tor di Quinto e del Tor Tre Teste, è poi approdato al settore giovanile del Siena, dove si è messo in luce tanto da attirare le attenzioni degli osservatori del Toro, che nel 2014 lo hanno portato a indossare la maglia granata della squadra Primavera. Nella sua carriera anche sette presenze con la nazionale U21. Negli ultimi due anni e mezzo ha militato nel Bologna, nelle cui file quest'anno, per scelte del tecnico Thiago Motta, ha collezionato tre apparizioni: una in campionato contro il Sassuolo e due in Coppa Italia.

Ora per lui l'occasione di dimostrare il suo valore nell'avventura con la casacca canarina, in un ruolo chiave, il pacchetto arretrato, che dovrà diventare più solido per raggiungere la salvezza: al momento, infatti, quella del Frosinone è la seconda difesa più perforata della Serie A, con 34 reti al passivo. Bonifazi, dunque, rappresenterà un'altra freccia nell'arco per DiFra.

Il club, intanto, rimane vigile sul mercato per chiudere altre trattative, in particolare per rinforzare il reparto dei terzini. Mentre sembra più lontana l'ipotesi Zortea dell'Atalanta, continua a circolare il nome dell’italo-marocchino Adam Masina dell’Udinese. Non è escluso, inoltre, l'ingaggio di un centravanti che si aggiungerebbe al giovane franco-algerino Farès Ghedjemis, 22 anni, contrattualizzato fino al 2026. Okereke della Cremonese è la pista più calda, verso il tramonto, invece, quella legata a un eventuale ritorno di Zerbin dal Napoli.