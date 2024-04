Domenica 28 Aprile 2024, 07:35 - Ultimo aggiornamento: 08:22

Incontra la ormai ex moglie in compagnia di un altro uomo mentre passeggiano lungo una delle vie principali di Frosinone e sospetta che la donna abbia iniziato una nuova relazione, 40enne di Ferentino nei guai. L'uomo è accusato di stalking nei confronti della coniuge dalla quale è ormai separato di fatto. L'operaio, difeso dall'avvocato Matteo Pennacchia però, non ha mai accettato la fine della relazione che c'è stata alcuni mesi fa.

Le minacce e i messaggi

Da allora ha iniziato a tempestare la ex di messaggi, vocali e scritti, oltre cento al giorno, a chiamarla ed a seguirla sia fino a casa quando sapeva che la stessa era fuori oppure aspettandola all'uscita dal lavoro. Messaggi dal contenuto intimidatorio e persecutorio, soprattutto dopo l'incontro con un altro uomo di cui in modo ossessivo secondo le accuse cercava di conoscere l'identità. La situazione sarebbe precipitata tra marzo e lo scorso 5 aprile quando l'uomo - in più occasioni - avrebbe urlato frasi diffamatorie anche in strada all'indirizzo della donna, una 35enne di Frosinone. In più di un'occasione l’avrebbe seguita fino a casa, dove i due avevano abitato insieme. Sarebbe riuscito anche ad entrare nell'abitazione e dopo l'ennesimo litigio avrebbe anche distrutto un termosifone minacciando la ex moglie di morte. Una situazione di fronte alla quale la donna ha presentato una denuncia-querela. Dopo la denuncia, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Frosinone ha provveduto ad applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento con predisposizione del braccialetto elettronico. Il 40enne, è stato sottoposto all'interrogatorio ed alla presenza del suo legale ha risposto a tutte le domande e richieste dell'autorità giudiziaria in modo dettagliato soprattutto per quanto riguarda l'ultimo periodo, quello più vicino alla denuncia-querela presentata dalla donna.

La difesa

L'uomo, secondo la difesa non avrebbe minacciato di morte la ex moglie, ma le comunicazioni sarebbero state solo verbali, dal tono acceso e causate dall'aver scoperto ufficialmente di essere stato tradito. Secondo la difesa non ci sarebbero tracce di aggressioni fisiche, maltrattamenti o altre condotte vessatorie nei confronti della parte offesa. L’avvocato Matteo Pennacchia ha anche chiesto al Gip l'attenuazione della misura cautelare. L'uomo al momento è solo indagato ma essendo, il suo, l'ennesimo caso di “Codice Rosso” è stata applicata preventivamente la misura cautelare. Solo pochi giorni fa sempre a Ferentino i carabinieri hanno scoperto e denunciato un uomo di 45 anni che secondo la denuncia della compagna, la teneva segregata in casa da un anno.