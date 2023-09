Pontecorvo, il carabiniere che ha salvato un ragazzo dal tentato suicidio: «Poteva essere mio figlio»

Domenica 24 Settembre 2023, 20:32 - Ultimo aggiornamento: 20:37

Minuti di terrore nel pomeriggio di ieri, 23 settembre, in piazza Alcide De Gasperi a Pontecorvo. Un giovane, residente in un paese limitrofo, ha minacciato di gettarsi dal Belvedere. Intorno alla 15.30 è arrivato in piazza, si è diretto verso il Belvedere ed ha scavalcato la balaustra. La scena è stata notata da diversi passanti che, terrorizzati, hanno chiamato i carabinieri. Un equipaggio del nucleo operativo, agli ordini dei capitani Bartolo Taglietti, ha subito raggiunto il ragazzo ed ha iniziato a parlargli, poco dopo è giunto anche il sindaco Anselmo Rotondo. C'è voluto un po' ma alla fine, dopo un lungo colloquio con il luogotenente Giuseppe Di Trinca, è stato convinto a tornare sui suoi passi. Poi c'è stato l'abbraccio.

"Gli ho parlato, rassicurandolo. Gli ho detto che qualsiasi cosa l'avremmo risolta insieme", ha raccontato il carabiniere.