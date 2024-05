Giovedì 23 Maggio 2024, 07:00

Condannata a un anno e 9 mesi di carcere collaboratrice domestica accusata di aver rubato gioielli per oltre 400 mila euro nella casa in cui prestava servizio. La sentenza è stata emessa ieri presso il tribunale di Frosinone. L’imputata ha scelto il rito abbreviato e quindi ha potuto beneficiare dello sconto di un terzo della pena. Il pubblico ministero Rossella Ricca aveva chiesto una condanna più pesante: due anni e otto mesi.

I fatti risalgono a giugno dello scorso anno quando la vittima, una professoressa di liceo In pensione residente a Ferentino e appartenente ad una famiglia altolocata, si era trasferita t per qualche tempo a casa della figlia. L’anziana, però, aveva incaricato la collaboratrice domestica di continuare a svolgere, con cadenza settimanale, le pulizie.

Quando poi la signora è rientrata nella sua abitazione si è subito accorta che mancavano i gioielli di famiglia, collane e bracciali di grande valore che erano stati tramandati di generazione in generazione. A quel punto la donna aveva fatto scattare la denuncia. E siccome aveva sempre avuto piena fiducia nella propria collaboratrice domestica non aveva pensato minimamente che a trafugare i suoi preziosi fosse stata proprio lei. Tra i monili rubati una collana incastonata da pietre preziose che, oltre ad avere un valore inestimabile, aveva soprattutto un grande significato affettivo perché le era stata regalata dalla madre.

I carabinieri si sono messi subito al lavoro per cercare di individuare i gioielli e in un “Compro oro” sono stati trovati due pezzi della refurtiva: un paio di orecchini e una collana. È stato così che sotto accusa è finita la collaboratrice domestica.

IL PROCESSO

Quindi la donna è finita sotto processo. L’imputata, difesa dall’avvocato Tiziana De Lorenzo, si è sempre difesa sostenendo che aveva rubato soltanto i gioielli ritrovati nel “Compro Oro” e lo aveva fatto per necessità. Il marito, disoccupato e malato, necessitava di medicinali e di terapie e lei, che non aveva il denaro necessario per poterlo curare, aveva pensato bene di racimolare qualche soldo mettendo a segno quel furto. Il titolare del “Compro oro” per quei preziosi le aveva dato 700 euro. La preziosa collana, ereditata dalla professoressa in pensione dalla madre che l’aveva acquistata in una gioielleria di Fiuggi, non è stata più trovata.

L’imputata, oltre alla pena di un anno e nove mesi ottenuta grazie allo sconto di pena previsto dal rito abbreviato, è stata condannata a pagare anche una multa di 412 euro.