Questa mattina, il presidente del Consiglio regionale Mauro Buschini e l'assessore ai lavori pubblici Alessandri, hanno effettuato un sopralluogo al cantiere del Viadotto Biondi. I lavori per il ripristino definitivo della frana e per gli interventi di ripristino funzionale volgono al termine e la riapertura al traffico veicolare possiamo prevederla per il mese di giugno, d’intesa con i tecnici della Regione Lazio che ha finanziato i lavori.Il presidente del consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini al termine ha detto:"Si è proceduto, in via definitiva, alla bonifica del viadotto, alla stabilizzazione e messa in sicurezza del pendio, dell’alveo del fiume e al ripristino del piano stradale di via Ernesto Biondi, uno snodo fondamentale per il collegamento viario di Frosinone: l'attesa per i nostri cittadini è terminata e finalmente - conclude Buschini - il capoluogo disporrà di un'arteria fondamentale per i collegamenti tra la parte bassa e il centro storico della città".