Il presidente del Consiglio regionale Buschini: «Sono risultato negativo»

«Sono risultato negativo al test del tampone per il Coronavirus, effettuato in via precauzionale. Continuerò a seguire le indicazioni stabilite dal governo e dall'ordinanza della Regione Lazio ed invito tutti i cittadini ad osservarle anche se queste possono causare una temporanea modifica alle abitudini di vita: comportamenti non idonei mettono a rischio la parte più fragile della nostra comunità». Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Lazio, il ciociaro Mauro Buschini.



«Un abbraccio al Presidente Nicola Zingaretti e un pensiero di sincera vicinanza alle persone colpite dal virus. È un momento complicato, ma usando la testa e seguendo la scienza, grazie anche al nostro sistema sanitario, ne usciremo». © RIPRODUZIONE RISERVATA