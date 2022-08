Buschini (Pd): «Non è il momento del gossip, ma di pensare al futuro del Paese»

«Non è il momento delle polemiche e dei gossip ma di combattere per il futuro del Paese». Lo dice il consigliere regionale del Pd, Mauro Buschini, all'indomani delle polemiche scatenate dal caso Ruberti-De Angelis, difendendo l'attività del partito in provincia che «nel corso di questi anni, ha dato ampiamente prova di buon governo e corretta amministrazione in tutti i livelli istituzionali in cui ha rivestito un ruolo da protagonista, per merito di tutti noi».

Il consigliere ricorda: «Siamo al governo della Regione Lazio, dell’Amministrazione Provinciale e guidiamo Comuni ed Enti locali affrontando giorno dopo giorno le problematiche dei cittadini, grazie soprattutto alla forza ed allo spirito di sacrificio di una vasta rete di amministratori, quotidianamente “sul pezzo” e, mi permetto di dire, i nostri militanti pronti a mettere in campo idee e protagonismo politico, dal livello locale a quello provinciale. Leggo in queste giornate commenti e prese di posizione che nulla hanno a che vedere con la reale situazione del nostro Partito, in un territorio in cui soprattutto negli ultimi passaggi siamo e siamo stati uniti, nei momenti dei successi come in quelli delle sconfitte. Il Pd non è il luogo dei “veleni” - aggiunge - del “tutti contro tutti”, neppure nella vicenda di questi giorni, per la quale mi sento vicino umanamente alle persone coinvolte e che sono certo si chiarirà sotto ogni punto di vista. Abbiamo tutti ben presente la sfida difronte a noi, fronteggiare la destra insidiosa e reazionaria di Giorgia Meloni. Oltre ad essere a rischio i diritti delle persone ed il ruolo dell’Italia in Europa è in pericolo soprattutto l’attuazione del Pnrr, le cui prime risorse abbiamo visto già arrivare nella nostra provincia e che saranno fondamentali per l’ambiente, le infrastrutture, l’agricoltura, il turismo e per il lavoro di giovani e donne. Occorrerà lavorare strada per strada per spiegare il nostro programma, insieme alle candidate ed ai candidati e dimostrare che dietro gli slogan della destra non c’è una visione delle decisioni da prendere».