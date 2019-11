Ultimo aggiornamento: 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"La Regione Lazio, con uno stanziamento complessivo di oltre 5 milioni di euro, finanzierà lavori che interesseranno l'Ospedale di Sora e la Casa della Salute di Ferentino. In particolare, sul Ss. Trinità di Sora, grazie a questi fondi si interverrà per il potenziamento della rete oncologica (nuovo Acceleratore Lineare per la Radioterapia e la Gamma Camera per Medicina Nucleare) e per adeguare la struttura in adempimento alle normative antisismiche. Alla Casa della Salute di Ferentino saranno effettuate migliorie strutturali e impiantistiche".Lo dichiara in una nota il Presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini."Nuove risorse - spiega -, inoltre, saranno stanziate a breve anche per le altre strutture ospedaliere site in Provincia di Frosinone, soprattutto per assicurare l'assunzione di nuovo personale fondamentale per il miglioramento dei servizi ai cittadini. Una notizia importante - conclude - segno della grande attenzione della Regione per il nostro territorio".