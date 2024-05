Venerdì 3 Maggio 2024, 07:00

Avevano sistemato un salvadanaio in un locale della zona per raccogliere i fondi necessari a finanziare le attività della contrada. Qualche giorno fa però il salvadanaio è misteriosamente sparito. A rimanere è stata solo l’amarezza di chi si è sentito colpito e derubato. E’ successo due giorni fa ad Anagni, all'interno della zona di San Bartolomeo, una contrada alla periferia della parte bassa della città dei papi, al confine con Colleferro. A renderlo noto sono stati ieri mattina i responsabili del comitato San Bartolomeo, che da tempo cercano di valorizzare una zona i cui residenti spesso si sono sentiti ai margini della vita della città.

Nella prima settimana di giugno si terrà il pellegrinaggio verso il Santuario della Santissima Trinità di Vallepietra; una tradizione che da sempre rappresenta un punto importante per gli abitanti della città. Proprio per finanziare il pellegrinaggio dei residenti della contrada, ed anche per comprare delle cose utili per la contrada, un mese fa i responsabili del comitato avevano sistemato all'interno di un'attività commerciale della contrada un salvadanaio per raccogliere dei fondi. L'idea era, ovviamente, quella di romperlo pochi giorni prima della partenza per il pellegrinaggio. Due giorni fa però, come detto, il salvadanaio è sparito.

L’APPELLO

«Non sappiamo se si sia trattato di un furto vero e proprio o di una bravata- ha detto uno dei responsabili del comitato-; quello che è certo è che ci sono le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Chiediamo quindi a chi ha portato via il salvadanaio di rimetterlo a posto, prima di costringerci a sporgere denuncia ai carabinieri». Al di là del fatto in sé, rimane l’amarezza: «Se qualcuno avesse avuto difficoltà sarebbe bastato chiederlo, e ci saremmo senz'altro dati da fare per aiutarlo. Così invece è davvero una cosa che ha del vergognoso, e che tocca il cuore della nostra contrada. Speriamo davvero- hanno concluso i responsabili del comitato- che chi ha portato via questo salvadanaio possa tornare sui suoi passi e restituircelo».