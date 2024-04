Frosinone, poker di candidati alle Europee: nessun ciociaro nel Pd e in FdI

Salgono a quattro gli aspiranti europarlamentari ciociari. Dopo il tris di candidati calato dal centrodestra, è stato annunciato il primo nome del centrosinistra. Si tratta di Luciano Conte, consigliere comunale di Sora, che sarà in corsa con il raggruppamento Alleanza Verdi Sinistra. Per Conte è la seconda avventura elettorale nel giro di poco più di un anno: alle ultime Regionali, infatti, quelle del 2023, aveva concorso con la civica a sostegno dell'ex assessore alla Sanità, Alessio D'Amato.

Da giorni, intanto, è ormai ufficiale che il Partito democratico non schiererà alcun esponente ciociaro per un posto nell'assemblea di Strasburgo: sono tramontate definitivamente, infatti, le opzioni Francesco De Angelis, leader provinciale del partito e presidente dei dem nel Lazio, e Sara Battisti, consigliere alla Pisana.

Il Pd, almeno nel Basso Lazio e, dunque, nella circoscrizione Centro, dovrebbe puntare su una figura femminile della provincia di Latina, oltre che su due politici di lungo corso: l'ex governatore del Lazio, Zingaretti, e il sindaco di Firenze, Nardella. È sfumato, inoltre, il tentativo di corteggiamento di Azione verso Francesco Scalia, ex senatore ed ex presidente della Provincia. «La mia candidatura alle Europee non è mai stata sul tavolo» ha spiegato l'ex assessore regionale della Giunta Marrazzo. Conte, dunque, potrebbe essere l'unico rappresentate locale del centrosinistra nella prossima tornata, ormai alle porte.

CENTRODESTRA

Maggiori certezze arrivano dal centrodestra. La Lega è stata la prima a far scattare la campagna elettorale con la discesa in campo di Mario Abbruzzese, ex presidente del Consiglio regionale e candidato per uno scranno a Montecitorio nel 2018. Abbruzzese ha iniziato il tour di incontri da settimane: gli ultimi si sono svolti a Sora e a Vallecorsa per l'inaugurazione delle sedi elettorali nei due centri. In provincia nel partito di Salvini sarà derby delle preferenze con Maria Veronica Rossi, eurodeputata uscente che, nella sfida dell'8 e 9 giugno, tenta il bis di mandati. Molto attiva anche Forza Italia, che cercherà di spingere verso il Parlamento europeo Rossella Chiusaroli, segretario provinciale del partito. Anche lei è impegnata in una serie di incontri pubblici insieme con l'europarlamentare uscente Salvatore De Meo, che insegue la conferma. Ciociari assenti anche nella lista di Fratelli d'Italia, che convoglierà tutti gli sforzi per la rielezione di Nicola Procaccini.