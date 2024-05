Venerdì 3 Maggio 2024, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 11:36

Mattia Toson aveva sparato appena due giorni prima l’omicidio di Thomas Bricca e anche in quell’occasione aveva dimostrato le sue grandi abilità di tiratore. Era in grado di sparare un colpo ogni secondo, per due serie di fila e di centrare sempre il bersaglio, anche a distanza di 30 metri. Sia con il fucile che con la pistola. È quanto emerso questa mattina, venerdì 3 maggio, nel corso dell’udienza del processo in Corte d’Assise a Frosinone sul delitto di Alatri dalla testimonianza del luogotenente Gianluca Marchetti, del Nucleo investigativo della Compagnia dei carabinieri di Frosinone e istruttore di tiro militare.

L’investigatore dell’Arma ha raccontato che nello smartphone sequestrato a Mattia vennero trovati quattro video che riprendevano il giovane mentre si esercitava al poligono di tiro al Giglio di Veroli. Mattia Toson, ha detto il luogotenente, andò al Poligono anche la mattina del sabato 28 gennaio. Due giorni prima dell’omicidio. I video sono stati mostrati in aula.

«Quello che ci ha colpito esaminando i video - ha spiegato il carabiniere - è stata l’estrema rapidità con cui Mattia Toson colpiva i bersagli a distanze differenziate che andavano dai 14 ai 30 metri. Dalla postura emerge la piena consapevolezza e manegevolezza con cui utilizzava l’arma, sicuramente un tiratore non occasionale».

Trovato anche un video in cui al Poligono si esercitava Roberto Toson, padre di Mattia: «Nel suo caso - ha detto il luogotenente Marchetti - non è emersa un’abilità particolare».

Padre e figlio oggi per la prima volta hanno partecipato all’udienza, ma in collegamento video dalle rispettive carceri (Mattia a Rebibbia, il genitore a Velletri) in cui sono ristretti dal luglio dello scorso anno.