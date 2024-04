Frosinone combattivo, pari a Torino e speranze salvezza ancora vive

Combattivo e aggressivo, ma ancora senza quella cattiveria agonistica che avrebbe potuto consentire di sbancare l'”Olimpico Grande Torino” per la seconda volta in stagione dopo la sfida di Coppa Italia. Il Frosinone esce dal match con i granata con un buon punto, che consente di mantenere ancora vive le speranze salvezza. I canarini restano al terzultimo posto, agganciano l'Udinese a quota 28 (i friuliani devono recuperare l'incontro con la Roma) e rimangono sulla scia delle dirette rivali, Empoli e Verona, che sono avanti di tre linghezze.

A Torino finisce 0-0.

Gli uomini di Di Francesco, al quarto pareggio consecutivo, giocano una gara attenta, di personalità e sostanza senza concedere particolari occasioni agli avversari. Il primo tempo scivola via a ritmi blandi, con gli ospiti che ci provano in un paio di volte con conclusioni dalla distanza. La ripresa è più vivace, ma con entrambe le squadre più accorte a non concedere spazi. L'opportunità più ghiotta per sbloccare il match capita al 12' al Frosinone sui piedi di Cheddira: l'attaccante ruba palla sulla mediana approfittando della perdita di equilibrio di un difensore di casa, s'invola solo verso la porta, ma viene recuperato e conclude debolmente. La partita scivola via tra duelli a centrocampo e tentativi di entrambi i reparti avanzati che, però, non creano particolari grattacapi alle rispettive difese.