Giovani democratici, Lorenzo Vellone eletto nuovo segretario del circolo

Lorenzo Vellone è il nuovo segretario del circolo dei Giovani Democratici di Frosinone. Lo ha eletto il congresso che si è svolto ieri, 22 dicembre. Vellone, che ha dalla sua un’esperienza nelle associazioni giovanili come la Rete degli studenti medi e come presidente della consulta provinciale degli studenti di Frosinone, prende il posto di Giulio Comegna.

Presenti al congresso anche Massimiliano Iula, segretario provinciale dei Giovani Democratici di Frosinone, Camilla Volante, coordinatrice della Rete degli studenti medi del Lazio, una rappresentanza dei Giovani socialisti ed altre associazioni giovanili del territorio.

Congratulazioni sono arrivate dalla consigliera regionale Sara Battisti: «La vostra passione, la forza delle vostre idee, la militanza saranno fondamentali per la fase di rilancio dell’intera comunità democratica. I giovani sono il fulcro e la stella polare dell’impegno del Pd. Lavoreremo insieme per proseguire l’opera di innovazione per il nostro territorio».

Luca Fantini, segretario provinciale del Pd: «I Gd sono stati per più di 10 anni la mia casa, la mia famiglia politica. È sempre bello tornare per un saluto, soprattutto in occasioni come queste: quando c’è il confronto, lo spirito di gruppo e la voglia di spendersi per cambiare le cose. Auguri di cuore a Lorenzo Vellone che sono sicuro saprà farsi valere e svolgere al meglio il suo nuovo ruolo di segretario dopo tanti anni di militanza portata avanti con passione. Ci aspetta una campagna elettorale importantissima per le elezioni regionali e ho chiesto a tutti loro di esserne i protagonisti insieme a noi, c’è in gioco il futuro del nostro territorio».