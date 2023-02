Martedì sera la conduttrice di Fox News Laura Ingraham ha lanciato l'allarme sui potenziali pregiudizi politici insiti in ChatGPT, il chatbot alimentato dall'intelligenza artificiale quasi onnipresente. La «vittima»? L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

«C'è una crescente preoccupazione tra molti di coloro che hanno studiato le capacità di ChatGPT che sia stato manipolato per essere semplicemente un altro strumento della sinistra, invece di essere sviluppato, come ho detto, come una potenziale risorsa per la ricerca dei fatti», ha detto Ingraham.

Le prove

A sostegno della sua affermazione, Ingraham ha mostrato i risultati di due comandi inviati a ChatGPT: uno per creare una «poesia che ammira Donald Trump» e un altro per elogiare Joe Biden. La richiesta di Trump è stata respinta con una risposta di rifiuto che recitava: «Non è nelle mie capacità avere opinioni o sentimenti su una persona specifica». Per la richiesta di Biden, invece, il chatbot ha scritto la poesia, compresa la frase: «Un leader dal cuore d'oro; Joe Biden, un nome da tenere stretto».

Alcuni commentatori sono intervenuti sui social media per sottolineare che non hanno avuto problemi a far scrivere a ChatGPT una poesia su Trump, e che il comando doveva semplicemente essere formulato in modo un po' diverso.

Ingraham says there is a growing concern about ChatGPT being used as a tool of the left. She complains that it’s able to create a poem about Joe Biden but not about Donald Trump pic.twitter.com/AjgWZWkImb — Acyn (@Acyn) February 22, 2023

Cos'è Chat GPT?

ChatGPT, noto anche come chat Generative Pretrained Transformer, è uno strumento di elaborazione del linguaggio naturale che utilizza algoritmi di apprendimento automatico per generare risposte simili a quelle umane all'input dell'utente. ChatGPT è addestrato su una grande quantità di dati di testo, consentendogli di generare risposte pertinenti e coerenti in un determinato contesto.

Questa tecnologia ha il potenziale per migliorare notevolmente il modo in cui interagiamo con la tecnologia, dal servizio clienti alla traduzione linguistica. ChatGPT utilizza algoritmi avanzati di apprendimento automatico per analizzare grandi quantità di dati di testo e generare risposte basate su tale analisi. Quando un utente inserisce un messaggio, ChatGPT elabora l'input e genera una risposta pertinente e coerente nel contesto della conversazione. ChatGPT ha una vasta gamma di potenziali applicazioni, tra cui il servizio clienti, la traduzione linguistica e persino la scrittura creativa.

Nel servizio clienti, ChatGPT può essere utilizzato per gestire domande comuni e fornire risposte rapide e accurate ai clienti. Nella traduzione linguistica, ChatGPT può aiutare a tradurre il testo da una lingua all'altra, consentendo una comunicazione più fluida tra persone che parlano lingue diverse. Nella scrittura creativa, ChatGPT può aiutare a generare idee per storie e altri lavori scritti, consentendo agli scrittori di esplorare nuove idee ed espandere la propria creatività. Nel complesso, ChatGPT è uno strumento di elaborazione del linguaggio naturale potente e versatile che ha il potenziale per migliorare notevolmente il modo in cui comunichiamo e interagiamo con la tecnologia. È uno sviluppo entusiasmante nel campo dell'intelligenza artificiale e ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui interagiamo con le macchine.