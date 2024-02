Ceccano, a scuola senza corrente: «Nessun preavviso e generatore in ritardo»

Nella scuola di via San Francesco, nella periferia di Ceccano, è mancata la corrente dalle ore 9 alle 16 per via dei lavori di manutenzione che interessavano tutta la zona. Un gruppo di genitori protesta perché la dirigenza scolastica non avrebbe avvisato le famiglie dei piccoli alunni della scuola dell’infanzia e primaria.

La protezione civile, oltretutto, avrebbe garantito un generatore soltanto dalle ore 13 a favore del centinaio di utenze preavvisate dal distributore territoriale dell’interruzione di elettricità.

Le entrate e uscite dal plesso “Vicebrigadiere Mario Carcasole” sono scaglionate: dalle 8.20 alle 13.20 per le elementari e dalle 9.30 alle 16 per la materna. Ci sarebbero state almeno quattro ore di black out per l’intera popolazione scolastica.

«Assurdo lasciare una scuola senza corrente»

«È assurdo lasciare senza energia elettrica un intero plesso scolastico in cui sono presenti bambini, nonostante gli avvisi di interruzione fatti dal gestore - critica, all’unisono, una rappresentanza di genitori - Stare senza energia vuol dire stare senza luce, strumenti multimediali e riscaldamento. Non è stata fatta nessuna comunicazione ai genitori da parte dell'Istituto».

Visto l’arrivo del generatore della protezione civile, quasi all’uscita dei bambini delle elementari, è montata la protesta. «Non hanno neanche provveduto per tempo a sopperire alla mancanza di energia - tuonano i genitori -. Si sarebbe potuto agire in anticipo ed evitare di lasciare i nostri figlioletti in questa spiacevole situazione».