Cassino, furto notturno in un discount

Furto nella notte in un discount di Cassino, in piazza San Giovanni, a due passi dal centro. Il fatto si è verificato nella notte tra domenica e lunedì. Malintenzionati si sono intrufolati all'interno del discount forzando la porta d'ingresso. Una volta dentro si sono diretti alle casse ma il bottino è stato tutt'altro che ingente: hanno portato via solo poche decine di euro. Notevoli, invece, i danni consumati all'interno del discount: in città torna l'allarme fourti, sono ormai molteplici le attività comemrciali prese di mira.

